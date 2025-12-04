Amaikak Bat, Elgoibar y Mutriku se miden mañana a rivales de entidad y lejos de sus estadios

Jugadores del 'Haundi' y del Hernani en un lance del partido del pasado fin de semana, en Mintxeta.

Jabi Leon debabarrena. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51

Los cuatro equipos de Debabarrena que militan esta temporada en la División de Honor masculina del fútbol regional afrontarán mañana los partidos correspondientes a la decimotercera jornada de Liga.

Los representantes de la comarca se enfrentarán ante rivales de entidad; con la particularidad de que el Amaikak Bat de Deba, el Mutriku y el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar jugarán lejos de sus estadios y solo el Urki eibarrés ejercerá como local.

Los armeros (novenos con 16 puntos) saltarán al césped de Unbe (a las 12.00 horas) con el objetivo de enlazar su tercera victoria consecutiva ante un Beti Gazte (6º con 19 puntos) que ha firmado un gran primer tercio de campeonato.

Del mismo modo, el Elgoibar (3º con 22 puntos) tratará de prolongar la excelente racha que le ha llevado a acumular siete jornadas seguidas sin perder y a sumar 15 de los 21 últimos puntos en juego.

Sin embaro, el 'Haundi' no lo tendrá fácil en el partido que disputará (a las 12.00 horas) en casa de un Oiartzun (7º con 18 puntos) que también ha sumado 7 de los 9 últimos puntos en juego.

Por su parte, el Amaikak Bat de Deba (15º con 12 puntos) tratará de reencontrarse (a las 12:00 horas) con la victoria en casa de un Bergara que, a pesar de su buena posición en la tabla (es 5º con 19 puntos) no está atravesando por su mejor momento (los de Debagoiena han empatado cuatro de los últimos cinco partidos).

Finalmente, el Mutriku (penúltimo con 9 puntos) visitará (a las 11.30 horas) al Tolosa (10º con 16 puntos) con la imperiosa necesidad de sumar para empezar a sacar la cabeza del pozo de la clasificación.

Las chicas descansan

Tras haber completado una primera parte de la temporada espectacular, las chicas del 'Haundi' elgoibartarra, el único equipo de la comarca que esta temporada milita en la División de Honor femenina, descansan este fin de semana.

Una vez disputadas las primeras 11 jornadas de Liga las elgoibartarras tienen 22 puntos en su casillero y son segundas en la clasificación, a un solo punto de distancia del Touring de Errenteria.