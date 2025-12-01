Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorka Erostarbek errezitaldia eskainiko du festan. LIMIA

Zumarraga

Zintzo Mintzoren Euskararen Eguneko festan parte hartzeko gonbidapena

C. L.

ZUMARRAGA.

Astelehena, 1 abendua 2025, 20:33

Euskararen Eguna festa bereziarekin ospatuko du Zintzo Mintzo euskara elkarteak datorren asteazkenean, arratsaldeko 18:30etik aurrera, Zumarragako plazan. «Sorpresa ugari izango dira», iragartzen dute.

Zapiaren dinamikari amaiera emango diote asteazkeneko ekitaldian eta Gorka Erostarberen errezitaldia, mokadutxoa, murala eta Olaia eta Amaiurren antzezpena izango dira, besteak beste. Ekitaldian beraiekin parte-hartzera, kantatzera eta gozatzera gonbidatzen dituzte herritarrak Zintzo Mintzoko kideek.

