Las trabajadoras del gerontológico Argixao continúan en huelga hasta el 19 de diciembre

C. L. ZUMARRAGA. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Las trabajadoras del centro gerontológico Argixao continuarán secundando la huelga convocada por ELA a nivel provincial para la mejora del convenio sectorial de residencias hasta el 19 de diciembre. El miércoles se concentrarán en la plaza Areizaga-Kalebarren y el jueves en la plaza Euskadi, ambos días a las 11.30. «El conflicto laboral en residencias y centros de día de Gipuzkoa ha dado un salto y las trabajadoras de seis residencias del territorio seguiremos en huelga hasta esa fecha y, a menos que los contenidos solicitados sean puestos sobre la mesa por patronales o empresas, no descartamos que se prolongue», enuncian. No obstante, se garantizarán los servicios mínimos para los usuarios.

Las trabajadoras denuncian «falta de voluntad negociadora de las patronales» y lanzan un mensaje a la Diputación. «Desde ELA creemos que PNV-PSE tienen una gran oportunidad en unos presupuestos que están por discutir. Más allá de los 53 millones de euros anunciados para nuevos edificios, las reivindicaciones de las trabajadoras deben de estar en los presupuestos y empezar a dar pasos en igualdad de género. También pedimos a la oposición que no acepte presupuestos que no recojan las reivindicaciones de las trabajadoras, entre ellas, contratos laborales al 100% y acabar con la brecha salarial», citan.