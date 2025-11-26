Las trabajadoras de Argixao llevaron sus reivindicaciones a la plaza Areizaga-Kalebarren

Las trabajadoras del centro gerontológico Argixao se concentraron este miércoles por la mañana en la plaza Areizaga-Kalebarren y este jueves volverán a hacerlo ... a las 11.30 horas, en la plaza Euskadi, dentro de la huelga que secundarán, de momento, hasta el 19 de diciembre, por la mejora de su convenio laboral.

«El conflicto laboral en residencias y centros de día de Gipuzkoa ha dado un salto y las trabajadoras de Argixao, junto con otras cinco residencias, seguiremos en huelga hasta dicha fecha. Este anuncio se hizo el viernes pasado ante la Diputación Foral de Gipuzkoa. La del viernes fue la tercera jornada de huelga de la semana en el sector, en la que las trabajadoras de seis centros hemos manifestado nuestra intención de seguir en huelga: Sagrado Corazón de Errenteria (gestionado por Eulen Sociosanitario), Villa Sacramento de San Sebastián (Domusvi-Mitie), Txara II (Biharko Gipuzkoa), La Paz (GSR), San Juan de Zumaia (Clece mayores) y Argixao (Gerozerlan-Matia). Además, a menos que los contenidos solicitados sean puestos sobre la mesa por patronales o empresas, no descartamos prolongar la huelga», reseñaron.

«En total, las trabajadoras hemos secundado 12 jornadas de huelga en Gipuzkoa desde el inicio del conflicto. Desde ELA seguimos denunciando la falta de voluntad negociadora de las patronales y apelando a la Diputación, donde el PNV y el PSE tienen una gran oportunidad en unos presupuestos que están por discutir. Más allá de los 53 millones de euros anunciados para construir nuevos edificios, las reivindicaciones de las trabajadoras deben estar en los presupuestos y así empezar a dar pasos en igualdad de género. Por ello, desde el sindicato también pedimos a la oposición que no acepte presupuestos que no recojan las reivindicaciones de las trabajadoras. Entre ellas, contratos laborales al 100% y acabar con la brecha salarial. De hecho, casi la mitad de las trabajadoras del sector tiene contratos parciales y la brecha salarial supera los 10.000 euros anuales», manifestaron.

«Mejora real de los cuidados»

«Pese a la preocupación mostrada por parte del Gobierno foral, no se han tomado medidas. Es más, en el proyecto de presupuestos presentado en prensa por PNV-PSE se anuncia que se incrementará en un 12% la partida destinada a las políticas sociales para impulsar la creación de nuevas infraestructuras sociales, promover la transformación de los cuidados y dar respuesta a las realidades sociales emergentes. De esta ampliación de la partida, sin embargo, se pretende destinar un 83% a infraestructuras y no a la transformación y mejora real de los cuidados. Por todo ello, las trabajadores de residencias y centros de día de Gipuzkoa continuaremos con nuestras movilizaciones», trasladaron en la concentración de este miércoles.