Foto de familia de los nuevos comercios 'Singular Dendak', representantes institucionales y del sector, en Ordizia.

Zumarraga

La tienda Otxaran entra en la red 'Singular Dendak'

Con ella, Zumarraga alcanza 18 establecimientos distinguidos con este sello, cuya entrega se celebró el lunes, en Ordizia

C. L.

ZUMARRAGA.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

El Ayuntamiento de Ordizia fue el escenario de una nueva entrega del distintivo 'Singular Dendak' a los comercios que dan vida a calles y barrios en todos los rincones de Gipuzkoa el lunes, hallándose entre ellos la tienda Otxaran de Zumarraga.

«Con este reconocimiento, Zumarraga alcanza 18 establecimientos distinguidos con el sello 'Singular Dendak', consolidándose como uno de los municipios referentes en comercio singular y de calidad en Gipuzkoa», destacan desde el Ayuntamiento de Zumarraga.

«El distintivo 'Singular Dendak' reconoce a aquellos comercios que destacan por su trato personalizado, asesoramiento experto, autenticidad, cultura del detalle, confianza y profesionalidad, generando una experiencia de compra única y cercana. Otxaran se suma a este grupo de comercios que, además del servicio y la calidad, aportan identidad, diferenciación y vida urbana al municipio», indican sobre la tienda, ubicada en la calle Soraluce. El evento, organizado por la Federación Mercantil de Gipuzkoa, contó con la participación de representantes institucionales del comercio y la promoción económica de Gipuzkoa, agentes del sector y alcaldes, entre los que acudió Mikel Serrano.

Desde el consistorio recuerdan que, en Zumarraga, el proyecto 'Singular Dendak' inició su trayectoria en 2016, mediante un convenio entre la Federación Mercantil de Gipuzkoa y el Ayuntamiento. «Desde entonces, se ha impulsado un modelo comercial basado en la profesionalización, la diferenciación, la cercanía y la sostenibilidad, promoviendo un comercio local competitivo y de alto valor añadido», enuncian. «El sello 'Singular Dendak' no solo visibiliza la singularidad de los establecimientos, sino que impulsa su modernización, competitividad y proyección en Gipuzkoa. Gracias a la colaboración entre la Federación Mercantil de Gipuzkoa, la Diputación y los ayuntamientos, el distintivo se ha convertido en una herramienta estratégica para fomentar un comercio más humano, sostenible y cercano», destacan.

