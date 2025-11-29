Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tercera visita de la Unidad Móvil para tramitar el DNI y el pasaporte el 23 de diciembre

C.L.

ZUMARRAGA.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:26

Debido a la gran cantidad de llamadas y al elevado interés mostrado, se ha habilitado un tercer día para la atención de la Unidad Móvil de Documentación de la Policía Nacional en Zumarraga para tramitar el primer DNI y pasaporte o renovaciones por caducidad, pérdida o robo. Será el 23 de diciembre, en la plaza Euskadi y las citas se asignarán por orden de llegada, hasta un máximo de 32 turnos.

Los interesados deberán inscribirse previamente en las dependencias de la Policía Municipal del Ayuntamiento, en horario de 8.00 a 21.00. El plazo para apuntarse permanecerá abierto del 2 al 5 de diciembre, finalizando dicho plazo a las 13.00 horas del día 5. «Esta iniciativa permitirá a los vecinos de Zumarraga, Urretxu, Legazpi y Ezkio-Itsaso realizar los trámites sin tener que desplazarse a las oficinas centrales, agilizando notablemente los trámites», indican desde el Ayuntamiento.

Esta misma Unidad Móvil de la Policía recalará en Legazpi los días 15 y 22 de diciembre, habiéndose llenado ya todos los turnos disponibles para ambas fechas en Legazpi.

diariovasco Tercera visita de la Unidad Móvil para tramitar el DNI y el pasaporte el 23 de diciembre