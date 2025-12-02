Una temporada de artes escénicas con más obras y variedad en Urretxu y Zumarraga

Los alcaldes de Urretxu y Zumarraga, Jon Luqui y Mikel Serrano, han presentado este martes la programación anual de espectáculos escénicos para niños y mayores ... elaborada conjuntamente por los dos ayuntamientos para 2026, que suma una obra más que la anterior tanto en la modalidad infantil como en la adulta y crece también en la variedad de los géneros de las funciones que pasarán por el cine Zelai Arizti y Labeaga Aretoa.

«Este año, siguiendo la recomendación de Euskal Antzoki SAREA se han incluido el circo y la danza en las representaciones, motivo por el que hay una actuación más en la programación tanto de adultos como de niños», ha explicado Mikel Serrano. «En la línea de otras temporadas, hemos tratado de traer diferentes temas y géneros, el objetivo es que el teatro de nuestros municipios sea una pequeña ventana a la oferta cultural mundial», ha señalado.

«De este modo, el 16 de enero se iniciará la programación para el público adulto, que como es habitual, se desarrollará en el cine Zelai Arizti. Arrancará con el espectáculo de creación vasca de danza contemporánea 'Lana'. En 2026 disfrutaremos de 10 obras en total, en las que se abordarán temas cotidianos como el cuidado y el amor en la función 'Zorretan', la integración de la mano de la compañía 'Tanttaka'... y contaremos con 'Sutottos', venidos de Argentina con el recién premiado espectáculo 'Feliz día'... Así mismo, podremos ver trabajos con música en directo como el de Mikel Azpiroz, entre otros», ha enumerado el alcalde de Zumarraga.

Ha recordado que todos los espectáculos tendrán lugar el primer viernes de mes, a las 20.15 horas, de febrero a junio y de septiembre a diciembre. El primero, 'Lana', será una excepción, realizándose el mencionado 16 de enero.

«A fin de fidelizar los públicos, se ofrecen bonos para toda la temporada. En el año 2025 se vendieron 159 bonos completos de programación para adultos y 13 bonos en euskera. Disponer del bono te garantiza tu asiento numerado en todos los espectáculos», ha reseñado Mikel Serrano.

El precio de la entrada de los espectáculos para adultos es de 10 euros, presentando la Gazte txartela de 7 euros y en la 'Hora joven' de 5 euros (comprendida esta última en los últimos 30 minutos antes de la obra, para menores 30 años, siempre que queden entradas). Como de costumbre, las entradas para los espectáculos estarán disponibles en la taquilla de Zelai Arizti, en la máquina exterior del cine y online.

En cuanto al bono anual, tiene un coste de 75 euros para las obras de toda la temporada y de 40 euros para las que son en euskera. La venta de bonos para la temporada de adultos se realizará en la casa de cultura Zelai Arizti en las siguientes fechas y horarios: el 15 de diciembre de 10.00 a 13.30 y de 15.00 a 18.30 para los que quieran mantener el bono de 2025 (siendo obligatorio presentar el bono de dicho año), el 17 de diciembre de 10.00 a 13.30 y de 15.00 a 18.30 para los que quieran hacer cambios en el bono de 2025 (siendo también obligatorio presentar el de dicho año) y el 20 de diciembre de 10.30 a 13.00 para adquirir el bono por primera vez.

Programación infantil

El alcalde de Urretxu, Jon Luqui, ha mencionado que esta programación conjunta de ambos municipios en espectáculos escénicos tiene un largo recorrido de más de 35 años. «En un principio se estableció la oferta de espectáculos para adultos y posteriormente, la infantil, con el objetivo de afianzar y fidelizar el público más joven. Así pues, para el año 2008 ya se había establecido la programación infantil anual en la sala Labeaga. Y más adelante, en 2016, comenzamos a difundir la oferta de bonos a los niños y niñas y al público familiar», ha rememorado.

Ha detallado que este 2025 se han vendido 69 bonos de programación infantil del formato de niño con un acompañante adulto y 20 individuales para niño, con un total de 158 espectadores fijos.

Jon Luqui ha explicado que se han programado 8 espectáculos infantiles para 2026. La mayoría de ellos serán los domingos, a las 17.00 horas, a excepción del ofrecido por los payasos Porrotx y Marimotots, que se desarrollará el sábado y tendrá dos sesiones, a las 16.00 y a las 18.00, en este caso en el frontón Ederrena.

«A través de los espectáculos escénicos seleccionados buscamos transmitir a los niños y niñas y sus familias valores positivos para la vida y la convivencia de una forma amena, educativa y atractiva, como la diversidad, la solidaridad, la amistad...», ha indicado. Las entradas de las funciones infantiles en Labeaga tendrá un precio 5 euros. También se podrá adquirir un bono para los 8 espectáculos en dos modalidades: de niño más acompañante adulto por 35 euros y únicamente de niño por 22,50 euros. Los bonos se podrán adquirir en la casa de cultura de Urretxu del 14 al 23 de enero, de lunes a viernes, de 16.30 a 19.30.