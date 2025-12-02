Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los alcaldes Jon Luqui y Mikel Serrano han dado a conocer la programación de 2026 este martes, en Zelai Arizti Limia

Una temporada de artes escénicas con más obras y variedad en Urretxu y Zumarraga

Los alcaldes Jon Luqui y Mikel Serrano han presentado la programación conjunta para 2026, con 10 funciones para adultos en Zelai Arizti y 8 para niños en Labeaga, incluido el circo y la danza

Cristina Limia

Cristina Limia

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:29

Los alcaldes de Urretxu y Zumarraga, Jon Luqui y Mikel Serrano, han presentado este martes la programación anual de espectáculos escénicos para niños y mayores ... elaborada conjuntamente por los dos ayuntamientos para 2026, que suma una obra más que la anterior tanto en la modalidad infantil como en la adulta y crece también en la variedad de los géneros de las funciones que pasarán por el cine Zelai Arizti y Labeaga Aretoa.

