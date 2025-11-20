Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
El agua imposibilita el paso por el subterráneo este jueves por la tarde. Limia
Zumarraga

El subterráneo de la estación de Zumarraga permanece inhábil por la acumulación de agua debido a las persistentes lluvias

La Policía Municipal se encuentra señalizando la zona; la motobomba habitualmente empleada para achicar el agua no ha dado abasto

Cristina Limia

Cristina Limia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

El paso subterráneo de la estación de Zumarraga permanece inhábil desde este jueves por la tarde debido a la acumulación de agua durante las persistentes lluvias de la jornada. La Policía Municipal se encuentra señalizando la zona, donde en esta ocasión, la motobomba empleada habitualmente por Renfe para retirar el agua no ha dado abasto. Se cree que el viento de estos días atrás ha podido contribuir a que hojas y ramas hayan ido a parar al sumidero del lugar, no dejando fluir el agua como debiera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  7. 7 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  10. 10

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El subterráneo de la estación de Zumarraga permanece inhábil por la acumulación de agua debido a las persistentes lluvias

El subterráneo de la estación de Zumarraga permanece inhábil por la acumulación de agua debido a las persistentes lluvias