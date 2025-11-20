El subterráneo de la estación de Zumarraga permanece inhábil por la acumulación de agua debido a las persistentes lluvias
La Policía Municipal se encuentra señalizando la zona; la motobomba habitualmente empleada para achicar el agua no ha dado abasto
El paso subterráneo de la estación de Zumarraga permanece inhábil desde este jueves por la tarde debido a la acumulación de agua durante las persistentes lluvias de la jornada. La Policía Municipal se encuentra señalizando la zona, donde en esta ocasión, la motobomba empleada habitualmente por Renfe para retirar el agua no ha dado abasto. Se cree que el viento de estos días atrás ha podido contribuir a que hojas y ramas hayan ido a parar al sumidero del lugar, no dejando fluir el agua como debiera.