Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Zumarraga

Sesión con la ciudadanía para la renovación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible

La cita será este martes a las 18.00 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti

C. L.

ZUMARRAGA.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

El Ayuntamiento realizará este martes, un acto abierto a la ciudadanía para presentar el pre-diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Zumarraga y solicitar a la ciudadanía su participación en el proceso compartiendo preocupaciones y propuestas que ayuden a construir una movilidad más sostenible.

La cita será a las 18.00 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti. Desde el consistorio animan a los vecinos y vecinas a hacer sus propuestas a la definición de la movilidad del municipio. «El nuevo PMUS apuesta por un modelo de 'Zumarraga, ciudad próxima', centrado en una movilidad más ágil, sostenible y accesible. Sus objetivos se orientan a reducir la dependencia del automóvil, impulsar el transporte público, mejorar la calidad del espacio público y garantizar una movilidad inclusiva para todas las edades y capacidades», exponen desde el Ayuntamiento y recuerdan que la actualización del plan responde también a la necesidad de afrontar las consecuencias sociales y ambientales del actual modelo de movilidad, como la contaminación acústica y atmosférica o la saturación del espacio público por el vehículo privado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sesión con la ciudadanía para la renovación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible