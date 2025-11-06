Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Infantiles y benjamines del club Atletas Argixao en su reciente debut en el Cross Internacional de San Sebastián.

Zumarraga

Savia nueva en el club Atletas Argixao

Infantiles, alevines y benjamines, que este año son entrenados por Leire Viedma, debutaron en el Cross Internacional de San Sebastián

Cristina Limia

ZUMARRAGA.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

El club Atletas Argixao ha comenzado la temporada con la participación de su savia nueva en el Cross Internacional de San Sebastián. «Esta vez les tocó el turno a los escolares, quienes llenos de ilusión y algunos nervios por ser su primera competición, hicieron un bonito trabajo en las categorías infantil, alevín y benjamín», indican.

En la fila infantil, participaron en el cross donostiarra Uxue Carrera, Eli Cáceres, June Iturriza y Maier Aranzadi, habiendo conseguido esta última el puesto número 26. En categoría alevín, representaron al club Unai Kortabarria y Maddi Egea, quien obtuvo el puesto número 13. En las filas de la categoría benjamines, saltaron al ruedo Ekhi Egea, Aner Calvo, Amane Camino, Mara Aramburu, Oihan Torner y Nahia Carrera.

«Sobre todo, terminaron el cross con ganas de seguir participando en este tipo de competiciones, que es precisamente lo que buscamos en el club a esta edades, generarles ilusión por el atletismo», señalan.

«Nuestros escolares cuentan durante esta temporada con la entrenadora Leire Viedma, que tras haber realizado un parón por cuestiones de estudios, ha vuelto con nosotros con muchas ganas de hacer que los atletas más pequeños participen y lo pasen bien», reseñan.

