Zumarraga celebrará el próximo viernes su primera 'Jornada de puertas abiertas por la inclusión social y laboral', organizada por la mesa de inclusión de ... la localidad.

«Las mesas de inclusión en los municipios de Euskadi se han creado gracias al impulso del departamento de Empleo del Gobierno Vasco con objetivos generales de inserción socio- laboral para las personas vulnerables en situación o riesgo de inclusión, la constitución y funcionamiento de la mesa de inserción de Zumarraga se inició en el año 2022 y ha permitido compartir conocimientos y experiencias y seguir fortaleciendo los vínculos entre las entidades que la integran, que son: el Ayuntamiento, Lanbide- Servicio Vasco de Empleo, Osakidetza, EPA Zumarraga, UGLE Eskola, UGGASA, Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral y la empresa de inserción Zu mas Zaindu», ponen en contexto desde el consistorio.

La jornada del viernes se desarrollará de 10.00 a 13.00 horas en los pórticos de la Azoka. «Será una actividad comunitaria compartida que pretenderá acercar a la ciudadanía, de una forma más amable el catálogo de servicios destinado a mejorar la vida social y laboral de las personas que viven en Zumarraga. Durante la misma, las entidades participantes de la mesa de inserción de Zumarraga dispondrán de un punto de información presencial al que podrán acercarse todas aquellas personas que quieran conocer de primera mano la variedad de servicios de estas entidades», informan sobre la primera edición de esta jornada.