Primer Gazte Jaialdia con Joseto Ta Alayak, Kraken 270 y Mugan, este sábado

C. L. ZUMARRAGA. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:14

La electrocharanga Joseto Ta Alayak formada por jóvenes de Zumarraga y Urretxu, el zumarragarra Josu Mendizabal, de nombre artístico Kraken 270, y el grupo donostiarra Mugan, participarán en el primer Gazte Jaialdia de Zumarraga, que tendrá lugar durante la tarde-noche de este sábado en la cancha de Izazpi, con entrada libre.

El festival, promovido por el departamento municipal de Juventud, dará comienzo con una pequeña kalejira de Joseto Ta Alayak por los barrios altos a las 19.00 horas, empezando por Antonino Oraa. La electrocharanga llegará a la plaza de los Leturias y de allí se dirigirá a la cubierta de Izazpi, donde dará comienzo a su concierto, de hora y media de duración. A las 20.30 horas, tomará el relevo 'Kraken 270' y de 22.00 a 23.00 horas tocará Mugan.