Participativa colocación de la pancarta del 'Día del voluntariado' en el balcón consistorial de Zumarraga Representantes de las asociaciones de la Red Solidaria de la localidad y las autoras de la pancarta han participado en el acto realizado este jueves por la mañana

Cristina Limia Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:51

A las puertas del 'Día internacional del voluntariado' que se celebra mañana, 5 de diciembre, el Ayuntamiento de Zumarraga ha colocado este jueves por la mañana en el balcón consistorial la pancarta conmemorativa que representará a las personas voluntarias del municipio, con la participación de representantes de las asociaciones de la Red Solidaria de la localidad y las autoras ganadoras del concurso organizado para crear dicha pancarta. «Esta iniciativa se enmarca en una campaña más amplia, que comenzó el pasado 14 de noviembre, cuando se dieron a conocer los trabajos premiados entre las 120 pancartas presentadas por estudiantes de los distintos centros educativos locales. Las obras, llenas de expresividad, sensibilidad social y espíritu comunitario, reflejan no solo talento artístico, sino también una comprensión profunda del significado del voluntariado. La implicación de las escuelas ha sido fundamental para que esta propuesta haya alcanzado tanto impacto y visibilidad», trasladan desde el Ayuntamiento.

«La imagen ganadora se ha convertido en un símbolo de compromiso y solidaridad, que este jueves ha sido plasmada en la pancarta visible en la balconada del Ayuntamiento como muestra pública de apoyo al voluntariado. Junto a ello, el Ayuntamiento se suma al manifiesto de Sareginez, Red de Entidades de Voluntariado de Gipuzkoa, que nos invita a 'sembrar amaneceres', pequeños gestos solidarios que, aunque parezcan mínimos, son semillas que transforman nuestro entorno y construyen a un futuro más justo», enuncian.

«El 'Día internacional del voluntariado será mañana una fecha que Zumarraga aprovecha para agradece la dedicación de todas las personas voluntarias. Con su esfuerzo desinteresado, su cercanía y su compromiso cotidiano contribuyen a mejorar la vida de quienes les rodean. El voluntariado es, en esencia, una fuerza que multiplica lo positivo: cada pequeño gesto genera un impacto que se expande, sembrando dignidad, acompañamiento y solidaridad. En Zumarraga, esta jornada se vive como una celebración de todo aquello que nos une y de nuestra capacidad colectiva para construir un municipio más humano, inclusivo y solidario», señalan.