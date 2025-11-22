Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramo en el que los operarios han comenzado a trabajar en la sustitución de la tubería de la red de aguas pluviales.
Zumarraga

Obra para mejorar la red de recogida de aguas pluviales en la zona de Urtubi

Con un presupuesto que ronda los 38.000 euros y una duración de 6 semanas, los trabajos están siendo ejecutados por Aquarbe

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

El ayuntamiento informa del inicio de la obra para mejorar la red de recogida de aguas pluviales en la zona de Urtubi. «Esta actuación se ... llevará a cabo gracias a una inversión superior a los 38.000 euros financiada por el Ayuntamiento, siendo los trabajos ejecutados por Aquarbe», enuncian. Desde Aquarbe, empresa que gestiona el servicio municipal de aguas, ya han comenzado las labores, consistentes en la renovación de un tramo de 106 metros de tubería de la red de aguas pluviales junto a las huertas de Urtubi que está en notable estado de deterioro y ante fuertes lluvias venía siendo foco de desbordamientos en los últimos tiempos. «Esta intervención supondrá una mejora significativa en la recogida de aguas pluviales desde Gurrutxaga y el entorno de la UGLE por la carretera que da a la Antigua», señalan. La duración estimada de la obra es de 6 semanas y no se prevé ninguna afección para los vecinos, a excepción del cierre puntual del paso de peatones de las escaleras de Urtubi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  10. 10 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Obra para mejorar la red de recogida de aguas pluviales en la zona de Urtubi

Obra para mejorar la red de recogida de aguas pluviales en la zona de Urtubi