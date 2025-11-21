Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tramo en el que los operarios han comenzado a trabajar en la sustitución de la tubería de la red de aguas pluviales.

Obra para la mejora de la red de recogida de aguas pluviales en la zona de Urtubi

Con un presupuesto municipal que ronda los 38.000 euros y una duración de seis semanas, los trabajos están siendo ejecutados por Aquarbe

Cristina Limia

Cristina Limia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:27

Comenta

El ayuntamiento informa del inicio de la obra para mejorar la red de recogida de aguas pluviales en la zona de Urtubi. «Esta actuación se ... llevará a cabo gracias a una inversión superior a los 38.000 euros financiada por el Ayuntamiento, siendo los trabajos ejecutados por Aquarbe», enuncian desde el consistorio. Desde Aquarbe, empresa que gestiona el servicio municipal de aguas de la la localidad, ya han comenzado los trabajos, consistentes en la renovación de un tramo de 106 metros de tubería de la red de aguas pluviales junto a las huertas de Urtubi que actualmente se encuentra en notable estado de deterioro. «Esta intervención supondrá una mejora significativa en la recogida de aguas pluviales desde Gurrutxaga y el entorno de la UGLE por la carretera que da a la Antigua», señalan.

