Obra para la mejora de la red de recogida de aguas pluviales en la zona de Urtubi Con un presupuesto municipal que ronda los 38.000 euros y una duración de seis semanas, los trabajos están siendo ejecutados por Aquarbe

Tramo en el que los operarios han comenzado a trabajar en la sustitución de la tubería de la red de aguas pluviales.

Cristina Limia Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:27 Comenta Compartir

El ayuntamiento informa del inicio de la obra para mejorar la red de recogida de aguas pluviales en la zona de Urtubi. «Esta actuación se ... llevará a cabo gracias a una inversión superior a los 38.000 euros financiada por el Ayuntamiento, siendo los trabajos ejecutados por Aquarbe», enuncian desde el consistorio. Desde Aquarbe, empresa que gestiona el servicio municipal de aguas de la la localidad, ya han comenzado los trabajos, consistentes en la renovación de un tramo de 106 metros de tubería de la red de aguas pluviales junto a las huertas de Urtubi que actualmente se encuentra en notable estado de deterioro. «Esta intervención supondrá una mejora significativa en la recogida de aguas pluviales desde Gurrutxaga y el entorno de la UGLE por la carretera que da a la Antigua», señalan.

La duración estimada de las labores es de seis semanas y no está previsto que tengan ninguna afección para los vecinos, a excepción del cierre puntual del paso de peatones de las escaleras de Urtubi.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión