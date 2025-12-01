Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Los bonos se repartirán el viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00. LIMIA

Zumarraga

Nueva fecha para el reparto de bonos de 30 euros a los jóvenes de 18 a 35 años de la campaña 'ZuekinGAZTE'

Aquellos que no han acudido a por el suyo, pueden hacerlo el viernes en el quiosco de la calle Piedad o enviar a un tercero autorizado

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33

Comenta

El reparto de bonos de 30 euros a los jóvenes de 18 a 35 años de la localidad para el consumo en establecimientos y ... puestos de la Azoka llevado a cabo por el Ayuntamiento con la campaña 'ZuekinGAZTE' se amplía al quedar todavía bonos disponibles, habilitándose como próxima fecha para la entrega de los mismos el viernes, 5 de diciembre, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00, en el quiosco situado en la calle Piedad. Dicha entrega coincidirá con el mercado semanal de Zumarraga, que se adelantará a este día debido a que el sábado, 6 de diciembre, es festivo. Con el fin de facilitar la participación y como novedad, se permitirá que otra persona pueda recoger el bono en nombre del joven beneficiario. Para ello, será necesario que presente una autorización firmada, el DNI o una copia del DNI de la persona beneficiaria y el DNI de quien acude a recoger el bono en su nombre. En caso de acudir directamente el joven beneficiario del bono, bastará con que presente su DNI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nueva fecha para el reparto de bonos de 30 euros a los jóvenes de 18 a 35 años de la campaña 'ZuekinGAZTE'

Nueva fecha para el reparto de bonos de 30 euros a los jóvenes de 18 a 35 años de la campaña &#039;ZuekinGAZTE&#039;