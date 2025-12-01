Nueva fecha para el reparto de bonos de 30 euros a los jóvenes de 18 a 35 años de la campaña 'ZuekinGAZTE'

El reparto de bonos de 30 euros a los jóvenes de 18 a 35 años de la localidad para el consumo en establecimientos y ... puestos de la Azoka llevado a cabo por el Ayuntamiento con la campaña 'ZuekinGAZTE' se amplía al quedar todavía bonos disponibles, habilitándose como próxima fecha para la entrega de los mismos el viernes, 5 de diciembre, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00, en el quiosco situado en la calle Piedad. Dicha entrega coincidirá con el mercado semanal de Zumarraga, que se adelantará a este día debido a que el sábado, 6 de diciembre, es festivo. Con el fin de facilitar la participación y como novedad, se permitirá que otra persona pueda recoger el bono en nombre del joven beneficiario. Para ello, será necesario que presente una autorización firmada, el DNI o una copia del DNI de la persona beneficiaria y el DNI de quien acude a recoger el bono en su nombre. En caso de acudir directamente el joven beneficiario del bono, bastará con que presente su DNI.

El alcalde, Mikel Serrano, y el concejal de Juventud, Iñaki Mendiluce, han realizado un satisfactorio balance de los primeros días de esta campaña, que contempla el reparto de 1.171 bonos de 30 euros entre los jóvenes empadronados en Zumarraga pertenecientes al citado intervalo de edad. «Los 1.171 bonos alcanzan al 65% de la juventud de Zumarraga. Para que la campaña sea un éxito, hacemos un llamamiento directo a los jóvenes a acercarse al quiosco de la calle Piedad número 16 a recoger su bono. Este gesto, sencillo y rápido, supone una contribución real al comercio local y a la vida del municipio», señalan.

Los bonos podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre en los 31 establecimientos y puestos de la Azoka que se han sumado a la campaña. La lista puede consultarse en la web municipal, en las redes sociales del Ayuntamiento y en la aplicación Berrikusi.

Impacto económico

La campaña cuenta con una inversión municipal de 35.145 euros. «Pero su impacto será aún mayor. Según las estimaciones, 'ZuekinGAZTE' generará entre 45.688 y 63.261 euros en actividad económica local, gracias al gasto añadido que realizan habitualmente las personas beneficiarias. Cada bono recogido cuenta, es una manera directa de fortalecer a nuestro comercio y apoyar a quienes trabajan a diario para mantener viva la economía y la identidad de Zumarraga», señala Mikel Serrano.

«'ZuekinGAZTE' es más que un bono, es una invitación a que la juventud participe, se implique y refuerce su arraigo con Zumarraga. Por lo que desde el Ayuntamiento animamos a todas y a todos los jóvenes a acudir a recoger su bono y ser parte activa del impulso al comercio local», traslada.