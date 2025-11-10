La marcha contra el cáncer reunió a 620 participantes en Zumarraga y Urretxu
La solidaridad vistió de verde las calles el sábado, visibilizando un importante apoyo a quienes padecen la enfermedad y a sus familias
Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:16
La Asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa se muestra más que agradecida por la respuesta de la ciudadanía a la primera marcha solidaria celebrada el ... sábado por la mañana en Zumarraga y Urretxu. Un total de 620 personas participaron en la actividad, que vistió de verde un recorrido de 3 kilómetros en apoyo a quienes padecen la enfermedad y a sus familias. El parque Zelai Arizti acogió a las once de la mañana el corte de cinta con los organizadores, colaboradores, vecinos y vecinas llegados de toda la comarca, quienes echaron a andar con la ambientación musical de la triki-txaranga de la escuela de música Secundino Esnaola.
Todo lo recaudado con esta marcha, cuya inscripción era de 10 euros e incluía una camiseta conmemorativa, se destinará a seguir ofreciendo servicios y atención gratuita tanto a pacientes de cáncer como a familiares a través de esta asociación. «Nuestro objetivo a la hora de organizar la marcha era poder atender al mayor número de pacientes y familiares de la comarca de Urola Garaia y Goierri. Gracias a la solidaridad y compromiso mostrados por la ciudadanía vamos a poder ofrecer nuestros distintos servicios gratuitos, que abarcan desde terapía psicológica, hasta atención social, préstamo de material ortopédico… a nuevos pacientes y familiares», dan cuenta.
«La jornada del sábado también sirvió para incidir en la importancia de llevar una vida sana a través del deporte y de una alimentación saludable, como elementos fundamentales en la prevención del cáncer», reseñan.
Desde la asociación realizan una mención especial a todas las personas voluntarias que, al frente de distintas tareas, hicieron posible que el evento se pudiera llevar a cabo. Junto a ello, dan las gracias a Construcciones Iturrioz, patrocinador principal de la marcha, y al resto de patrocinadores y colaboradores que se sumaron al proyecto y contribuyeron a la causa: Eluraipatu, Smartlog, Talleres Mecánicos Telleria, Ezarri, Goilaser, Eurokarpa, Ederfil Becker, los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu, Cruz Roja, Solan de Cabras, Irizar y muy diversos medios de comunicación, entre ellos, El Diario Vasco.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión