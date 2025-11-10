Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Componentes de la asociación, colaboradores y vecinos y vecinas llegados de toda la comarca en el multitudinario corte de cinta realizado a las once de la mañana en Zelai Arizti.  

La marcha contra el cáncer reunió a 620 participantes en Zumarraga y Urretxu

La solidaridad vistió de verde las calles el sábado, visibilizando un importante apoyo a quienes padecen la enfermedad y a sus familias

Cristina Limia

Cristina Limia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:16

Comenta

La Asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa se muestra más que agradecida por la respuesta de la ciudadanía a la primera marcha solidaria celebrada el ... sábado por la mañana en Zumarraga y Urretxu. Un total de 620 personas participaron en la actividad, que vistió de verde un recorrido de 3 kilómetros en apoyo a quienes padecen la enfermedad y a sus familias. El parque Zelai Arizti acogió a las once de la mañana el corte de cinta con los organizadores, colaboradores, vecinos y vecinas llegados de toda la comarca, quienes echaron a andar con la ambientación musical de la triki-txaranga de la escuela de música Secundino Esnaola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  3. 3 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  4. 4 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  6. 6 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  7. 7 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  8. 8 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  9. 9 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  10. 10

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La marcha contra el cáncer reunió a 620 participantes en Zumarraga y Urretxu

La marcha contra el cáncer reunió a 620 participantes en Zumarraga y Urretxu