La marcha contra el cáncer reunió a 620 participantes en Zumarraga y Urretxu

La Asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa se muestra más que agradecida por la respuesta de la ciudadanía a la primera marcha solidaria celebrada el ... sábado por la mañana en Zumarraga y Urretxu. Un total de 620 personas participaron en la actividad, que vistió de verde un recorrido de 3 kilómetros en apoyo a quienes padecen la enfermedad y a sus familias. El parque Zelai Arizti acogió a las once de la mañana el corte de cinta con los organizadores, colaboradores, vecinos y vecinas llegados de toda la comarca, quienes echaron a andar con la ambientación musical de la triki-txaranga de la escuela de música Secundino Esnaola.

Todo lo recaudado con esta marcha, cuya inscripción era de 10 euros e incluía una camiseta conmemorativa, se destinará a seguir ofreciendo servicios y atención gratuita tanto a pacientes de cáncer como a familiares a través de esta asociación. «Nuestro objetivo a la hora de organizar la marcha era poder atender al mayor número de pacientes y familiares de la comarca de Urola Garaia y Goierri. Gracias a la solidaridad y compromiso mostrados por la ciudadanía vamos a poder ofrecer nuestros distintos servicios gratuitos, que abarcan desde terapía psicológica, hasta atención social, préstamo de material ortopédico… a nuevos pacientes y familiares», dan cuenta.

Ampliar La marcha de tres kilómetros adquirió una gran presencia en las calles de Zumarraga y Urretxu.

«La jornada del sábado también sirvió para incidir en la importancia de llevar una vida sana a través del deporte y de una alimentación saludable, como elementos fundamentales en la prevención del cáncer», reseñan.

Desde la asociación realizan una mención especial a todas las personas voluntarias que, al frente de distintas tareas, hicieron posible que el evento se pudiera llevar a cabo. Junto a ello, dan las gracias a Construcciones Iturrioz, patrocinador principal de la marcha, y al resto de patrocinadores y colaboradores que se sumaron al proyecto y contribuyeron a la causa: Eluraipatu, Smartlog, Talleres Mecánicos Telleria, Ezarri, Goilaser, Eurokarpa, Ederfil Becker, los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu, Cruz Roja, Solan de Cabras, Irizar y muy diversos medios de comunicación, entre ellos, El Diario Vasco.