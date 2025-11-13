Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumarraga

Llamada a participar en la foto en torno al 25 de noviembre

C. L.

zumarraga.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17

El Ayuntamiento de Zumarraga recuerda que la plaza Euskadi será este viernes, a las 13.15 horas, el marco de una gran foto llamada a reflejar la fuerza de la comunidad ante la violencia hacia las mujeres a las puertas del 25 de noviembre. Se anima a la ciudadanía a participar en ella bien como grupo organizado, asociación, entidad o simplemente vecina o vecino de la localidad. «Se acerca el 25 de noviembre, 'Día internacional contra la violencia hacia las mujeres', en torno al cual, la declaración institucional que próximamente se llevará al Pleno hace en esta ocasión una alusión muy especial y directa a la comunidad y a su fortaleza para la prevención y acompañamiento frente a la violencia contra las mujeres, y siguiendo su estela, desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha esta iniciativa», reseñan.

