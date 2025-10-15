Visión de un viejo cine

Comenta Compartir

En esta ocasión centramos el encuentro con el pasado en el salón parroquial Itzalón, que como teatro-cine se abrió en nuestro pueblo y cuyo ... recuerdo revivirá, sin duda, agradables vivencias entre los y las zumarragarras. Adosado al templo, comienza su andadura en septiembre de 1930 con la concesión de la construcción, tanto de dicho edificio, como de la casa cural, al zumarragarra Gregorio Telleria, correspondiendo el proyecto al arquitecto tolosarra Guillermo Eizaguirre. El domingo, 18 de enero de 1931, el mítico Itzalón abre sus puertas al público con un atractivo programa, constituyendo el día una jornada significativa en la localidad. El párroco Antonio Amundarain y el secretario de la Congregación de Los Luises, Gaspar Linazasoro, hacen uso de la palabra exponiendo los fines que se persiguen con la puesta en servicio de este recinto. Un grupo de jóvenes dantzaris dirigidos por Julián Zabaleta ofrece la 'makil-dantza', además de hacerse notar la voz del coadjutor de la parroquia, Andrés Olaechea, acompañado al piano por el organista Pedro Maidagan. El plato fuerte constituye la representación, a cargo del Cuadro Artístico de Los Luises, del drama 'El soldado de San Marcial' de Valentín Gómez y Félix Llana, estrenado en 1896. Considerando que su recuerdo, en no pocos, renazca, fundamentalmente, historias familiares, dejamos constancia del elenco de actores que escenificaron la obra hace 94 años : Víctor Pastor, Gaspar Linazasoro, Francisco Landa, Julián Eguiguren, Antonio Domínguez, los hermanos Nicolás e Hilario Badiola, Iñaki Fernández, Pedro Juan Hernández, Gregorio Arrizabalaga, Ángel Hernández, Adrián Martín, Castor Ormazabal, José Antonio Zabaleta, Gregorio Beguiristain y Ángel Sasiambarrena.

Continuando con la narración histórica del viejo Itzalón, destacamos que, a primeros de noviembre, comienza la programación de las sesiones de cine y en otoño de 1935, gracias al importante donativo ofrecido por la familia de Miguel Ugalde, se llevan a efecto varias obras, entre ellas, el pavimentado en madera. Su trayectoria finaliza en la recta final de la década de los años cincuenta, para dar paso a un suntuoso y moderno Teatro Cine Itzalón con un aforo de 1.200 localidades, que se inaugura en octubre de 1959, quedando, por cierto, para la pequeña historia local con su clausura en 1993. En consecuencia, queda Zumarraga sin sala cinematográfica hasta 2002, año en el que llega el Zelai Arizti Aretoa.

