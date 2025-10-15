Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumarraga

Visión de un viejo cine

El 18 de enero de 1931 el mítico Itzalón abrió sus puertas, constituyendo un gran día en Zumarraga

JOSÉ ANGEL IGARZABAL

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:51

En esta ocasión centramos el encuentro con el pasado en el salón parroquial Itzalón, que como teatro-cine se abrió en nuestro pueblo y cuyo ... recuerdo revivirá, sin duda, agradables vivencias entre los y las zumarragarras. Adosado al templo, comienza su andadura en septiembre de 1930 con la concesión de la construcción, tanto de dicho edificio, como de la casa cural, al zumarragarra Gregorio Telleria, correspondiendo el proyecto al arquitecto tolosarra Guillermo Eizaguirre. El domingo, 18 de enero de 1931, el mítico Itzalón abre sus puertas al público con un atractivo programa, constituyendo el día una jornada significativa en la localidad. El párroco Antonio Amundarain y el secretario de la Congregación de Los Luises, Gaspar Linazasoro, hacen uso de la palabra exponiendo los fines que se persiguen con la puesta en servicio de este recinto. Un grupo de jóvenes dantzaris dirigidos por Julián Zabaleta ofrece la 'makil-dantza', además de hacerse notar la voz del coadjutor de la parroquia, Andrés Olaechea, acompañado al piano por el organista Pedro Maidagan. El plato fuerte constituye la representación, a cargo del Cuadro Artístico de Los Luises, del drama 'El soldado de San Marcial' de Valentín Gómez y Félix Llana, estrenado en 1896. Considerando que su recuerdo, en no pocos, renazca, fundamentalmente, historias familiares, dejamos constancia del elenco de actores que escenificaron la obra hace 94 años : Víctor Pastor, Gaspar Linazasoro, Francisco Landa, Julián Eguiguren, Antonio Domínguez, los hermanos Nicolás e Hilario Badiola, Iñaki Fernández, Pedro Juan Hernández, Gregorio Arrizabalaga, Ángel Hernández, Adrián Martín, Castor Ormazabal, José Antonio Zabaleta, Gregorio Beguiristain y Ángel Sasiambarrena.

