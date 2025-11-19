Jornada 'Movilidad sostenible para la igualdad en el Goierri' del PSE-EE

C. L. ZUMARRAGA. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El PSE-EE invita a la ciudadanía a la jornada 'Movilidad sostenible para la igualdad en el Goierri: presente y futuro' que celebrará este sábado, a las 11.30 horas, en la casa del pueblo situada en el número 17 de Bidezar, con la participación de José Ignacio Asensio, Azahara Domínguez y Mikel Serrano. «En ella abordaremos la evolución de la movilidad comarcal y el impacto de la nueva línea de autobús a Donostia GO07 en sus primeros seis meses de funcionamiento. El encuentro reunirá a responsables institucionales para analizar cómo el transporte público influye en la cohesión territorial, la accesibilidad y la calidad de vida en la zona. Se presentarán datos, experiencias y perspectivas de futuro sobre la movilidad sostenible en el Goierri. Además, acudirán concejales de los municipios conectados por la línea de Legazpi, Zumarraga, Urretxu, Beasain y Ordizia, lo que permitirá una visión amplia del efecto real del servicio en todo el corredor», detallan sobre la cita del sábado.