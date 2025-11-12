Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nerea Errasti, secretaria general de la comisión ejecutiva del PSE-EE local y el alcalde de Zumarraga, Mikel Serrano.

Zumarraga

Jesús Eguiguren presentará este viernes en Zelai Arizti su último libro

El exdirigente del PSE-EE ofrece sus recuerdos sobre los episodios vividos durante la transición, la construcción autonómica y el proceso de paz

El Diario Vasco

Zumarraga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50

La Casa de la Cultura Zelai Arizti acogerá este viernes 14 de noviembre, a las 18.00 horas, la presentación del último libro de ... Jesús Eguiguren, titulado 'Memorias políticas. El infierno de la transición vasca' (2025). El encuentro contará con la presencia del propio autor, quien ofrecerá una charla-coloquio abierta al público.

