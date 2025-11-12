Jesús Eguiguren presentará este viernes en Zelai Arizti su último libro

La Casa de la Cultura Zelai Arizti acogerá este viernes 14 de noviembre, a las 18.00 horas, la presentación del último libro de ... Jesús Eguiguren, titulado 'Memorias políticas. El infierno de la transición vasca' (2025). El encuentro contará con la presencia del propio autor, quien ofrecerá una charla-coloquio abierta al público.

La cita se enmarca en la semana en la que se conmemora el Día de la Memoria (10 de noviembre), una fecha dedicada a recordar a todas las víctimas y reflexionar sobre el camino recorrido hacia la convivencia. La presentación de esta obra se suma a los actos organizados en torno a esta jornada, «proporcionando una oportunidad para profundizar en la historia reciente de Euskadi a través del testimonio de una de sus figuras políticas más relevantes», explican desde el PSE-EE.

En este volumen Eguiguren ofrece sus recuerdos y reflexiones personales sobre los episodios políticos vividos en primera persona durante la transición, la construcción autonómica y el proceso de paz. Se trata de unas memorias que, según él mismo subraya, «no pretenden erigirse en verdad absoluta ni repartir culpas, sino aportar una mirada íntima, comprometida y honesta desde la experiencia y la convicción propia».

El exdirigente del PSE-EE, reconocido especialmente por su papel en el diálogo con ETA y por haber sido uno de los actores políticos clave en el final de la violencia, comparte en esta obra una selección de episodios que marcaron su trayectoria.

Un aspecto destacado de estas memorias es la inclusión —en la medida de lo posible—de las actas del proceso de paz: las de ETA y las propias, reproducidas sin alteraciones. «Este material confiere al libro un valor documental singular y lo convierte en una referencia imprescindible para comprender uno de los periodos más complejos y decisivos de la historia reciente vasca», subrayan desde el PSE-EE.

La presentación en Zumarraga ofrecerá la ocasión para dialogar con Eguiguren y conocer de primera mano su visión sobre la transición, la convivencia y el fin de ETA.

La entrada será libre hasta completar aforo y desde el PSE-EE invitan a toda la ciudadanía a participar.