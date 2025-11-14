Una foto para visibilizar la fuerza de la comunidad ante la violencia hacia las mujeres
Zumarragarras de muy distintos ámbitos han participado en la instantánea tomada a las 13.15 horas, en la plaza Euskadi
Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:52
Que la unión hace la fuerza es mucho más que un lema coreado en las innumerables batallas de la historia de la humanidad. Cuando toma ... tierra se convierte en un poderoso revulsivo, en este caso, contra la violencia hacia las mujeres, tal y como ha querido escenificar este viernes el Ayuntamiento de Zumarraga, con la realización de una gran foto que visibilizara la fuerza de la comunidad ante esta lacra.
La instantánea ha sido tomada a las 13.15 horas, en la plaza Euskadi, con todos aquellos miembros de Corporación, trabajadores municipales y ciudadanía en general que, bien como grupo organizado, asociación, entidad o simplemente vecina o vecino de la localidad, han querido sumarse a la imagen, que viene a representar uno de los mensajes en los que pone énfasis la declaración institucional del próximo 25 de noviembre, 'Día internacional contra la violencia hacia las mujeres': la importancia y fortaleza de la comunidad en la prevención y acompañamiento a las víctimas.
