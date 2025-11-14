Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen tomada en la plaza Euskadi este viernes, en el marco de las actividades del 25 de noviembre.
Zumarraga

Una foto para visibilizar la fuerza de la comunidad ante la violencia hacia las mujeres

Zumarragarras de muy distintos ámbitos han participado en la instantánea tomada a las 13.15 horas, en la plaza Euskadi

Cristina Limia

Cristina Limia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:52

Comenta

Que la unión hace la fuerza es mucho más que un lema coreado en las innumerables batallas de la historia de la humanidad. Cuando toma ... tierra se convierte en un poderoso revulsivo, en este caso, contra la violencia hacia las mujeres, tal y como ha querido escenificar este viernes el Ayuntamiento de Zumarraga, con la realización de una gran foto que visibilizara la fuerza de la comunidad ante esta lacra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

