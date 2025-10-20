Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Voluntarias al pie de uno de los puestos de comida de la fiesta. JOSELU1668

Zumarraga

Las Estaciones se vistieron de rosa en apoyo a las mujeres con cáncer de mama

Katxalin celebró el domingo su habitual mercadillo solidario, cuyos fondos se destinarán a BioDonostia

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:38

Comenta

El rosa volvió a reinar en el paisaje de las Estaciones el domingo por la mañana con el mercadillo solidario organizado por la asociación ... Katxalin coincidiendo con el 'Día mundial contra el cáncer de mama'. Hubo ropa, artesanías, postres, pintxos, photocall y una txistorrada para recaudar fondos en apoyo a las mujeres que padecen cáncer de mama o ginecológico. Durante estos días atrás, las voluntarias de Katxalin también han llevado a cabo la venta de camisetas e inscripciones para la popular marcha que se realizará el 16 de noviembre en Donostia. Aquellas personas que todavía no hayan adquirido su camiseta para la marcha pueden hacerlo en el local que Katxalin dispone en el número 5 de la plaza Euskadi (2º derecha) los martes, hasta el 11 de noviembre.

