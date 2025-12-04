Los escolares de Atletas Argixao, del cross de Oñati al de Gipuzkoa

Jueves, 4 de diciembre 2025

El club deportivo Atletas Argixao anima a sus escolares a continuar superándose y sobre todo, seguir disfrutando del atletismo, en las diferentes pruebas que ... afrontan este invierno. La más reciente fue el cross celebrado en las campas de San Martín de Oñati el pasado domingo. «Tocó una mañana lluviosa para competir, pero el agua no supuso ningún problema para nuestros atletas, que con ilusión dieron lo mejor de sí mismos y consiguieron unos magníficos resultados», valoran, destacando el podio logrado por Ekhi Egea y Maddi Egea, que se alzaron terceros en las categorías benjamín masculino y alevín femenino respectivamente, habiéndose situado ambos cerca de la cabeza de carrera. También tomaron parte Maier Aranzadi, Uxue Carrera y Eli Cáceres en la categoría infantil, Unai Kortabarria en la alevín y Amane Camino, Mara Aramburu y Nahia Carrera en la benjamín. «Nuestros atletas muestra día a día una bonita evolución, poniendo en valor el trabajo de su entrenadora Leire Viedma», indican desde el club. Este domingo les espera el Campeonato de Gipuzkoa Escolar de Cross que se disputará en la campas de Oiangu, Ordizia, «con todos los visos de ser un circuito bonito, pero muy embarrado, una característica típica de este cross que tiene su particular encanto», cuentan.

