Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Gran expectación en el instante en el que las asociaciones y el alcalde pulsaron el botón y la plaza se llenó de luz y color; el reparto de chocolate fue el broche perfecto. LIMIA

Zumarraga

Encendido de luces con muchos rostros solidarios

Las asociaciones de la Red Solidaria Interactiva de Zumarraga fueron las encargadas de prender la iluminación navideña

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

La red de asociaciones solidarias que operan en Zumarraga es tan amplia como importante en el día a día, pero este viernes, salieron brillando ... un poco más de la plaza Euskadi, donde fueron invitadas a realizar el encendido de las luces de Navidad de este año junto al alcalde, Mikel Serrano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Encendido de luces con muchos rostros solidarios

Encendido de luces con muchos rostros solidarios