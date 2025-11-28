Encendido de luces con muchos rostros solidarios

La red de asociaciones solidarias que operan en Zumarraga es tan amplia como importante en el día a día, pero este viernes, salieron brillando ... un poco más de la plaza Euskadi, donde fueron invitadas a realizar el encendido de las luces de Navidad de este año junto al alcalde, Mikel Serrano.

El objetivo era visibilizar la labor de las asociaciones en el marco del plan municipal 'Elkarzainduz'. El acto contó con componentes de muchas de ellas, como Katxalin, el grupo de donantes de sangre, Cruz Roja, Aspace, Bizi Bide, Mairi, Alcohólicos Anónimos, Pausoka, Minbiziaren Aurka Gipuzkoa, Ademgi, Asebier, Cáritas, Gautena y Esku Hutsik. Desde esta última, y en nombre de todas, Nerea del Barrio dio las gracias al Ayuntamiento por haberles dado la oportunidad de prender la iluminación. «Y más allá del encendido navideño, le damos las gracias por su compromiso en dar visibilidad al tejido asociativo y por apoyar iniciativas que ponen en valor la labor de las personas voluntarias y el trabajo conjunto que realizamos día a día», transmitió.

«Nuestro propósito es claro: seguir fomentando la participación activa en la comunidad a través del asociacionismo y el voluntariado social. Creemos firmemente que la colaboración y la solidaridad son pilares fundamentales para construir una sociedad más fuerte y cohesionada», indicó.

El encendido de las luces navideñas de Zumarraga se realizó a las siete de la tarde, acompañado de gran ambiente en la plaza, kalejira de trikitilaris y el reparto de 90 litros de chocolate caliente para 800 personas.