Domingo sobre ruedas en la plaza con la escuela de ciclismo del Goierri

ZumarragaDomingo sobre ruedas en la plaza con la escuela de ciclismo del Goierri
Zumarraga
Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28
La escuela de ciclismo del Goierri transformó la plaza de Zumarraga en un formidable circuito txirrindulari con una Bizikleta festa donde niños y niñas ... pusieron a prueba su destreza sobre dos ruedas durante la mañana del domingo. Desde la escuela dan las gracias a Zerki y Zatika por la aportación del material necesario para llevarla a cabo y recuerdan que el plazo de inscripción en la escuela permanece abierto y puede realizarse enviando un correo a goierribizikletaeskola@gmail.com, escribiendo al 639 455 392 o al 620 175 904 o dirigiéndose a las tiendas de Zerki o Zatika.
