Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La fiesta reunió a medio centenar de niños y niñas en la plaza. LIMIA

Zumarraga

Domingo sobre ruedas en la plaza con la escuela de ciclismo del Goierri

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28

Comenta

La escuela de ciclismo del Goierri transformó la plaza de Zumarraga en un formidable circuito txirrindulari con una Bizikleta festa donde niños y niñas ... pusieron a prueba su destreza sobre dos ruedas durante la mañana del domingo. Desde la escuela dan las gracias a Zerki y Zatika por la aportación del material necesario para llevarla a cabo y recuerdan que el plazo de inscripción en la escuela permanece abierto y puede realizarse enviando un correo a goierribizikletaeskola@gmail.com, escribiendo al 639 455 392 o al 620 175 904 o dirigiéndose a las tiendas de Zerki o Zatika.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Domingo sobre ruedas en la plaza con la escuela de ciclismo del Goierri

Domingo sobre ruedas en la plaza con la escuela de ciclismo del Goierri