Diputación refuerza la línea de autobús a Donostia ante el gran número de usuarios

El departamento foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio ha reforzado la nueva línea GO07 que une Urola Garaia y Goierri con Donostia y viceversa ante el gran número de usuarios registrados desde su puesta en marcha el pasado 28 de abril. La diputada del área, Azahara Domínguez, informaba ayer que, durante los últimos días ha mantenido diversas conversaciones con el alcalde de Zumarraga, Mikel Serrano, en torno al aumento de pasajeros en esta línea y que ayer mismo se reunió con el primer edil zumarragarra para informarle de los refuerzos. De este modo, se ha habilitado un servicio de refuerzo ordinario en los autobuses que salen a las 06.05 y a las 07.05 desde Legazpi y a las 08.15 desde Zumarraga. En cuanto al servicio de regreso de Donostia, se refuerzan los que salen desde la capital a las 15.45, a las 18.45 y a las 20.45 horas.

«Por el momento, los datos de uso reflejan que las citadas horas necesitan de un servicio adicional para poder atender a la demanda que hay en la actualidad; sin embargo, tal y como venimos haciendo desde la puesta en marcha de esta nueva línea a finales de abril, vamos a seguir estudiando los datos de uso de forma diaria para poder ir reforzando distintas horas en la medida en que las necesidades así nos lo indiquen», señalaba Azahara Domínguez. Recordaba que durante los meses de julio y agosto también se han habilitado refuerzos puntuales en los momentos en los que ha sido necesario. «Durante dichos meses hubo 51 refuerzos», enumeraba.

La diputada agradecía a la ciudadanía la «excelente respuesta» que ha tenido ante esta nueva línea, que ha resultado «todo un éxito».

«Esa respuesta ciudadana nos está demostrando que este servicio era muy necesario. Ahora, necesitamos seguir siendo flexibles y ágiles a la hora de cubrir las necesidades reales que existen. Nuestro departamento tiene el compromiso de reforzar la línea siempre que sea necesario para que todas las personas que quieran puedan acceder al autobús», indicaba.

Por su parte, el alcalde Mikel Serrano manifestaba que «los datos evidencian, una vez más, que esta línea era muy necesaria para las y los vecinos de la zona» y agradecía al departamento que lidera Azahara Domínguez «su apuesta para ponerla en marcha y la agilidad que está teniendo para ir adaptando la línea a las necesidades que están surgiendo cada día».