Zumarraga

El cine club Butak21 proyecta este viernes 'On falling'

ZUMARRAGA.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45

El grupo Butak21 trae este viernes la película 'On falling' de Laura Carreira a la gran pantalla del cine Zelai Arizti. El filme se proyectará a las 20.30 horas. «Esta semana volvemos al mejor cine social con una película premiada con la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, que servirá para que nos hagamos unas cuantas preguntas: ¿Cuál es el coste humano de la disponibilidad inmediata de bienes de consumo que la tecnología digital nos proporciona?, ¿quién está detrás de los paquetes que cada día inundan nuestros hogares? y ¿cúales son los condicionantes de los trabajadores de la era digital?», exponen desde Butak21. «Sin levantar la voz, ni cargar las tintas, la cineasta Laura Carreira responde a estas cuestiones trazando un retrato, de un rigor y empatía modélicos, de una de las personas que integran esta nueva clase que Guy Standing definió como precariado», señalan.

La película está ambientada en Escocia. «Su protagonista, extraordinariamente representada por Joana Santos, es una inmigrante portuguesa que vive en un piso compartido y trabaja en un almacén enorme, atravesando todos los días sus pasillos con la única compañía del escáner que utiliza para identificar un objeto tras otro. La directora extrae emoción y discurso a partir de un a visión del día a día y despliega con contundencia su compromiso con la realidad», describen.

