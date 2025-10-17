Charla sobre los 'cuidados médicos y documento de voluntades anticipadas' el 20

El Diario Vasco Zumarraga. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:52 Comenta Compartir

La casa de cultura Zelai Arizti acoge este próximo lunes, día 20, una nueva charla abierta a toda la ciudadanía del ciclo organizado por el Ayuntamiento de Zumarraga bajo el título 'Hablemos de nuestros cuidados: los cuidados no se improvisan'. El ciclo busca sensibilizar y ofrecer herramientas prácticas para planificar los cuidados de manera responsable y compartida, poniendo el bienestar de las personas en el centro», anuncian desde el consistorio.

El contenido de la charla de este lunes, día 20, es 'Cuidados médicos y documento de voluntades anticipadas'. Las siguientes citas serán el día 27, jornada en la que se tratará el 'Cuidados administrativos, poderes preventivos y figuras de representación y el 3 de noviembre, abordarán los 'Cuidados económicos, testamentos y recursos sociales. Una reflexión necesaria'.

Las charlas se llevarán a cacbo en el horario de 17.30 a 19.30 horas.