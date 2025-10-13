Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un total de 150 socios y familiares participaron en la comida celebrada bajo la carpa de Zelai Arizti. FOTOS LIMIA

Zumarraga

Más de un centenar de socios disfrutaron del 'Casinoeguna'

Toca, talleres infantiles, sokatira, txokatxe y una paellada propiciaron el encuentro entre distintas generaciones

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28

Más de un centenar de socios y socias del Casino celebraron el sábado su 'Casinoeguna' en Zelai Arizti. Tiradas de toca, talleres infantiles y ... un hamaiketako de caldo, chorizo y vino abierto al pueblo ambientaron la mañana. Les siguió una gran paellada en torno a la que 150 personas se reunieron para comer bajo la carpa instalada en Zelai Arizti. Por la tarde, la fiesta continuó con bingo, sokatira y txokatxe intergeneracional tanto para socios y socias como para todo aquel que quiso unirse a ellos en el frontón de Zelai Arizti.

