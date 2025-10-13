Más de un centenar de socios disfrutaron del 'Casinoeguna'

ZumarragaMás de un centenar de socios disfrutaron del 'Casinoeguna'
Toca, talleres infantiles, sokatira, txokatxe y una paellada propiciaron el encuentro entre distintas generaciones
Zumarraga
Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28
Más de un centenar de socios y socias del Casino celebraron el sábado su 'Casinoeguna' en Zelai Arizti. Tiradas de toca, talleres infantiles y ... un hamaiketako de caldo, chorizo y vino abierto al pueblo ambientaron la mañana. Les siguió una gran paellada en torno a la que 150 personas se reunieron para comer bajo la carpa instalada en Zelai Arizti. Por la tarde, la fiesta continuó con bingo, sokatira y txokatxe intergeneracional tanto para socios y socias como para todo aquel que quiso unirse a ellos en el frontón de Zelai Arizti.
«El objetivo de este día es abrir la sociedad a la ciudadanía en general y estrechar vínculos entre los socios y socias de distintas generaciones que formamos parte del Casino», señalaban desde la directiva de la histórica sociedad, satisfechos con la respuesta que ha tenido la iniciativa un año más.
