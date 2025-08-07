La campaña ZB Azoka sigue en marcha también en agosto

La oferta en los puestos de los baserritarras de la azoka es amplia y sus productos son de gran calidad.

A. M. ZUMARRAGA. Jueves, 7 de agosto 2025, 21:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Zumarraga recuerda a la ciudadanía que la campaña ZB Azoka, impulsada a través de la app Zumarraga Berrikusi, continúa activa también durante el mes de agosto. Por tanto, quienes realicen sus compras en la Azoka de Zumarraga pueden seguir subiendo los tickets a la aplicación para acumular participaciones y aumentar sus posibilidades de ganar.

Este mes, como muestra del compromiso del Ayuntamiento con el impulso al comercio local, se sortearán tres carros de compra y diez bolsas grandes reutilizables de la Azoka. Los premios se irán ampliando mes a mes, así que cuantas más veces participes, más opciones tendrás.

La mecánica es sencilla: «Realiza tus compras en la Azoka de Zumarraga y sube tus tickets a la app Zumarraga Berrikusi. Participa automáticamente en el sorteo mensual», indican desde el consistorio.

La aplicación Berrikusi, que conecta a la ciudadanía con la vida cultural, comercial y social del municipio, permite participar de forma cómoda en esta campaña, que estará activa hasta enero de 2026.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zumarraga reafirma su apuesta por un modelo de consumo cercano, sostenible y comprometido con la economía local. Por eso, animamos a vecinas y vecinos a seguir comprando en nuestra Azoka también en agosto y a hacer uso de la app Berrikusi, una herramienta sencilla que premia tu fidelidad.

OTA en agosto

Tal y como se recoge en la ordenanza municipal que regula los aparcamientos en Zumarraga, durante el mes de agosto quedará sin efecto la regulación del estacionamiento en todo el municipio. Esta medida afecta tanto a las zonas de aparcamiento temporalmente limitadas (OTA) como al régimen de estacionamiento para residentes, y se aplicará del 1 al 31 de agosto, ambos inclusive.

Las personas interesadas pueden consultar la ordenanza municipal que regula el estacionamiento en la sede electrónica del Ayuntamiento.