Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
La oferta en los puestos de los baserritarras de la azoka es amplia y sus productos son de gran calidad. UDALA

Zumarraga

La campaña ZB Azoka sigue en marcha también en agosto

Quienes realicen sus compras en la feria pueden seguir subiendo los tickets a la app para aumentar sus posibilidades de ganar

A. M.

ZUMARRAGA.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:29

El Ayuntamiento de Zumarraga recuerda a la ciudadanía que la campaña ZB Azoka, impulsada a través de la app Zumarraga Berrikusi, continúa activa también durante el mes de agosto. Por tanto, quienes realicen sus compras en la Azoka de Zumarraga pueden seguir subiendo los tickets a la aplicación para acumular participaciones y aumentar sus posibilidades de ganar.

Este mes, como muestra del compromiso del Ayuntamiento con el impulso al comercio local, se sortearán tres carros de compra y diez bolsas grandes reutilizables de la Azoka. Los premios se irán ampliando mes a mes, así que cuantas más veces participes, más opciones tendrás.

La mecánica es sencilla: «Realiza tus compras en la Azoka de Zumarraga y sube tus tickets a la app Zumarraga Berrikusi. Participa automáticamente en el sorteo mensual», indican desde el consistorio.

La aplicación Berrikusi, que conecta a la ciudadanía con la vida cultural, comercial y social del municipio, permite participar de forma cómoda en esta campaña, que estará activa hasta enero de 2026.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zumarraga reafirma su apuesta por un modelo de consumo cercano, sostenible y comprometido con la economía local. Por eso, animamos a vecinas y vecinos a seguir comprando en nuestra Azoka también en agosto y a hacer uso de la app Berrikusi, una herramienta sencilla que premia tu fidelidad.

OTA en agosto

Tal y como se recoge en la ordenanza municipal que regula los aparcamientos en Zumarraga, durante el mes de agosto quedará sin efecto la regulación del estacionamiento en todo el municipio. Esta medida afecta tanto a las zonas de aparcamiento temporalmente limitadas (OTA) como al régimen de estacionamiento para residentes, y se aplicará del 1 al 31 de agosto, ambos inclusive.

Las personas interesadas pueden consultar la ordenanza municipal que regula el estacionamiento en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  9. 9 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La campaña ZB Azoka sigue en marcha también en agosto

La campaña ZB Azoka sigue en marcha también en agosto