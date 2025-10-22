Butak21 trae la película 'Blue Sun Palace' este viernes al cine Zelai Arizti

C. L. ZUMARRAGA. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Butak21 ofrecerá la película 'Blue Sun Palace' este viernes, a las 20.30 horas, en el cine Zelai Arizti. «Conocemos por las noticias la incertidumbre con la que viven ahora los inmigrantes en Estados Unidos, su miedo a la deportación y a la discriminación. Con la película de esta semana viajaremos a un barrio de Nueva York que la directora, Constance Tsang, una estadounidense de ascendencia china, conoce porque nació y creció allí: Flushing, un lugar que está lleno de gente de procedencia asiática», avanzan desde el grupo de cine club sobre la película. «El filme que veremos es su primer largometraje y fue premiado en el Festival de Cannes», destacan.

«Su historia sigue a dos amigas de la comunidad china que trabajan y viven en un centro de masajes de ese barrio neoyorquino en condiciones de explotación laboral y sexual. Su equilibrio emocional se agrieta cuando conocen a un solitario y maduro inmigrante taiwanés que trabaja en una constructora. A partir de ese momento veremos como pasa de retratar la amistad entre dos mujeres jóvenes a explorar una nueva, marcada por el dolor y la ausencia. Juntas emprenden un camino de recuperación que será más complicado de lo que esperaban», relatan. «Es muy interesante ver cómo la directora refleja las diferentes formas de violencia, física, económica, sexual frente a la insistencia de algunos clientes que quieren más que un masaje y social, ya que estas mujeres siguen siendo consideradas extrañas en su propio país», citan.