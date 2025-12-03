Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Diego Lantada, Aritz Segurola, Enrique Zaldua y Toño Fernández entregaron el cheque a Arkaitz Carracedo.

Zumarraga

Los bigotes «más agradecidos» de Urola Garaia

El grupo 'Movember' ha entregado 2.400 euros al centro de investigación Biogune gracias al apoyo de la ciudadanía, instituciones y diversos colectivos

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30

Comenta

Los simbólicos bigotes del movimiento 'Movember' han terminado su campaña de sensibilización sobre la salud masculina de este 2025 con una amplia sonrisa dibujada ... en el rostro de quienes la han llevado a cabo durante el mes de noviembre en Urola Garaia. Y es que el apoyo de la ciudadanía, ayuntamientos y diversos colectivos de la comarca les ha permitido recabar 2.400 euros para el CIC Biogune de Derio, centro de investigación que trabaja en las áreas del cáncer, la edición genética, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades raras, el envejecimiento y la inmunología, entre otros.

