Los bigotes «más agradecidos» de Urola Garaia

Los simbólicos bigotes del movimiento 'Movember' han terminado su campaña de sensibilización sobre la salud masculina de este 2025 con una amplia sonrisa dibujada ... en el rostro de quienes la han llevado a cabo durante el mes de noviembre en Urola Garaia. Y es que el apoyo de la ciudadanía, ayuntamientos y diversos colectivos de la comarca les ha permitido recabar 2.400 euros para el CIC Biogune de Derio, centro de investigación que trabaja en las áreas del cáncer, la edición genética, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades raras, el envejecimiento y la inmunología, entre otros.

Los componentes de 'Movember' de Urola Garaia hicieron entrega del cheque a Arkaitz Carracedo, investigador del CIC Biogune, en la charla que el propio Carracedo ofreció en la casa de cultura Zelai Arizti el martes, con la que se cerró la campaña de 'Movember' de este año.

«Todavía queda algo más de dinero por recoger de huchas colocadas en bares y entidades que se han adherido a la iniciativa, que igualmente haremos llegar al CIC Biogune en breve», explican desde el grupo.

Charlas, plazas y pintxo-potes

Desde el grupo de Urola Garaia esperan que el movimiento siga creciendo el año que viene y animan a quienes quieran sumarse a ponerse en contacto con ellos en persona o a través de la cuenta que tienen en Instagram. Pero sobre todo, quieren dar las gracias por el apoyo recibido en las actividades que ha realizado estas semanas atrás en la comarca. El grupo ha ofrecido dos charlas, una en el Palacio Bikuña de Legazpi con el psiquiatra experto en prevención del suicidio Jon García Ormaza, y otra en la mencionada casa de cultura de Zumarraga con Arkaitz Carracedo. Junto a ello, han acudido a los mercados semanales para informar y vender merchandising y, de la mano de la asociación de comerciantes Ilinti y el Garagune de Legazpi, han llevado a cabo un concurso de fotos con bigote de gran éxito. El Tipi-Tapa de Legazpi también desarrolló uno de sus paseos a favor de 'Movember' y se han llevado a cabo pintxo-potes lúdico-informativos en el centro de Legazpi, el barrio de Hegialde y Zumarraga. «Ha merecido la pena», aseguran desde 'Movember' de Urola Garaia.