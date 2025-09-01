El baloncesto tomará la plaza de las Estaciones con el campeonato 3x3 de Goierri KE

ZumarragaEl baloncesto tomará la plaza de las Estaciones con el campeonato 3x3 de Goierri KE
Zumarraga
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05
La sección de baloncesto de Goierri KE celebrará su tercer campeonato de basket 3x3 el próximo fin de semana en la plaza de las ... Estaciones con todos aquellos niños y niñas nacidos entre 2017 y 2010 que deseen participar, distribuidos en las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete.
Está previsto que los benjamines y alevines jueguen el viernes por la tarde y los infantiles y cadetes el sábado, siendo las finales el sábado por la tarde. «No obstante, esta planificación está sujeta a posibles cambios en función de los equipos que se apunten», reseñan. Las inscripción se puede realizar hasta las 17.00 horas de este jueves a través de la web goierrike.eus, donde los interesados hallarán todos los detalles del campeonato. Desde el club animan a chicos y chicas a disfrutar del baloncesto con ellos tanto en esta cita, como en la temporada que está a punto de comenzar.
