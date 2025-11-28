Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñaki Mendiluce y Mikel Serrano este viernes, al pie del quiosco donde de efectúa el reparto de bonos.  

El Ayuntamiento realiza un satisfactorio balance del estreno de la campaña 'ZuekinGAZTE'

Iñaki Mendiluce y Mikel Serrano han animado a los jóvenes de entre 18 y 35 años que todavía no lo hayan hecho, a recoger los bonos de 30 euros en el quiosco de la calle Piedad

Cristina Limia

Cristina Limia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:05

Comenta

El alcalde, Mikel Serrano, y el concejal de Juventud, Iñaki Mendiluce, han realizado este viernes al mediodía un satisfactorio balance de los primeros días de la campaña 'ZuekinGAZTE' al pie del quiosco de la calle Piedad donde se está efectuando el reparto de los 1.171 bonos de 30 euros para el consumo en establecimientos y puestos de la Azoka ofrecidos dentro de dicha campaña a los jóvenes empadronados en Zumarraga de entre 18 y 35 años de edad.

«Los 1.171 bonos alcanzan al 65% de la juventud de Zumarraga. Para que la campaña sea un éxito, hacemos un llamamiento directo a los jóvenes a acercarse al quiosco de la calle Piedad número 16 a recoger su bono. Este gesto, sencillo y rápido, supone una contribución real al comercio local y a la vida del municipio», han señalado.

El reparto de bonos comenzó ayer en el citado quiosco y continúa este viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 y el sábado de 10.00 a 13.00. Los bonos deberán ser recogidos personalmente por cada persona beneficiaria, presentando su DNI. Podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre en los 31 establecimientos y puestos de la Azoka que se han sumado a la campaña. El listado puede consultarse en la web municipal, en las redes sociales del Ayuntamiento y en la aplicación Berrikusi.

Posible ampliación del reparto al 5 de diciembre

«Como se trata de un proyecto piloto, si una vez finalizados estos días todavía quedan bonos disponibles, se habilitará una nueva entrega de ellos el viernes, 5 de diciembre, coincidiendo con el mercado semanal que se adelantará a este día debido a que el sábado, 6 de diciembre, es festivo», ha incidido Mikel Serrano. Dicho 5 de diciembre, el horario de recogida de los bonos sería de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00. «Con el fin de facilitar la participación, se permitirá que otra persona pueda recoger el bono en nombre del joven beneficiario. Para ello, será necesario que presente una autorización firmada, el DNI o una copia del DNI de la persona beneficiaria y el DNI de quien acude a recoger el bono en su nombre«, ha explicado.

También ha detallado que la campaña cuenta con una inversión municipal de 35.145 euros. «Pero su impacto será aún mayor. Según las estimaciones, 'ZuekinGAZTE' generará entre 45.688 y 63.261 euros en actividad económica local, gracias al gasto añadido que realizan habitualmente las personas beneficiarias. Cada bono recogido cuenta, es una manera directa de fortalecer a nuestro comercio y apoyar a quienes trabajan a diario para mantener viva la economía y la identidad de Zumarraga», ha apuntado Mikel Serrano. »'ZuekinGAZTE' es más que un bono, es una invitación a que la juventud participe, se implique y refuerce su arraigo con Zumarraga. Por lo que desde el Ayuntamiento animamos a todas y todos los jóvenes a acudir a recoger su bono y ser parte activa del impulso al comercio local«, ha invitado.

