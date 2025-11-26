El Ayuntamiento lanza la campaña de bonos para jóvenes 'ZuekinGAZTE'

El Ayuntamiento estrena la campaña 'ZuekinGAZTE' dirigida a las personas jóvenes de entre 18 y 35 años empadronadas en el municipio, quienes podrán acceder ... a un bono de 30 euros, dividido en cuatro fracciones, para consumir en los establecimientos comerciales y puestos de la Azoka adheridos a esta iniciativa. Desde el consistorio se ha enviado a cada una de las 1.786 personas jóvenes de este intervalo de edad una carta informándoles de esta iniciativa e invitándoles a participar de manera activa en la vida local, promoviendo hábitos de consumo responsables y fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

Esta iniciativa piloto cuenta con 35.145 euros de presupuesto, que se traducen en un total de 1.171 bonos. Cada joven podrá disponer de un bono de 30 euros, dividido en dos de 5 euros y dos de 10 euros, que podrán emplearse desde el 27 de noviembre hasta el 31 de diciembre, siempre en compras cuyo importe sea igual o superior al valor de la fracción canjeada. El bono es intransferible, único por persona y no acumulable con otros bonos en una misma compra. En el momento de utilizarlo, el joven beneficiario deberá de estar presente, sin posibilidad de que lo utilicen terceras personas o representantes, con el fin de fomentar que sea la propia juventud quien acuda personalmente a los establecimientos que se hayan sumado a esta campaña.

Lugar y fechas del reparto

Los 1.171 bonos que se han dispuesto se distribuirán hasta agotar existencias, previa identificación mediante el DNI o NIE. Cada persona joven podrá adquirir de manera directa su bono presentando su DNI. Para ello tendrá que acercarse al quiosco de la calle Piedad, número 16, en los siguientes días y horarios: este jueves de 17.00 a 19.00 horas, el viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 o el sábado de 10.00 a 13.00. El listado completo de establecimientos y puestos adheridos se encontrará disponible en la página web municipal www.zumarraga.eus, las distintas redes sociales del Ayuntamiento (Instagram y Facebook) y la aplicación Berrikusi.

«Esta campaña se enmarca en el Plan Estratégico de Economía Urbana Sostenible, que el Ayuntamiento de Zumarraga ha desarrollado como hoja de ruta para avanzar hacia un municipio más dinámico, sostenible y equilibrado, con oportunidades para todas las generaciones», señala el alcalde, Mikel Serrano. «El Plan sitúa en el centro a las personas, al comercio de proximidad y a la Azoka como espacios generadores de actividad económica, convivencia y sentido de pertenencia. Entre sus líneas de actuación, contempla medidas específicas para acercar a la población joven al comercio local y a la Azoka, reforzando su implicación y promoviendo nuevos hábitos de consumo responsables, con iniciativas como la que ahora presentamos de 'ZuekinGAZTE'», cita.

«'ZuekinGAZTE no es solo un programa de bonos, es una invitación a que las personas jóvenes se reencuentren con el comercio local y con nuestra Azoka. Ellas y ellos son el futuro y queremos que establezcan lazos con nuestro comercio, nuestra Azoka, que vean que pueden encontrar producto de calidad y un servicio profesional y cercano, y sientan que son mucho más que lugares de compra: son espacios de confianza, vida diaria y cultura compartida», señala Mikel Serrano.