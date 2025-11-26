Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Los bonos se repartirán en el quiosco de la calle Piedad desde este jueves hasta agotar existencias.

Zumarraga

El Ayuntamiento lanza la campaña de bonos para jóvenes 'ZuekinGAZTE'

Repartirá 1.171 bonos de 30 euros para compras en los establecimientos comerciales y puestos de la Azoka a los vecinos de entre 18 a 35 años

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

El Ayuntamiento estrena la campaña 'ZuekinGAZTE' dirigida a las personas jóvenes de entre 18 y 35 años empadronadas en el municipio, quienes podrán acceder ... a un bono de 30 euros, dividido en cuatro fracciones, para consumir en los establecimientos comerciales y puestos de la Azoka adheridos a esta iniciativa. Desde el consistorio se ha enviado a cada una de las 1.786 personas jóvenes de este intervalo de edad una carta informándoles de esta iniciativa e invitándoles a participar de manera activa en la vida local, promoviendo hábitos de consumo responsables y fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

