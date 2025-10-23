Apetecible cita con Gune y Bertatik Bertara en la plaza de los Leturias

Cristina Limia Zumarraga Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19 | Actualizado 20:45h. Comenta Compartir

La plaza de los Leturias es el escenario escogido por la asociación Gune para llevar a cabo su próxima actividad dentro de la iniciativa 'Bertatik Bertara': una tertulia y degustación de productos locales que tendrá lugar a las 19.00 horas de este viernes, con todos aquellos que se animen a acercarse al evento.

La tertulia contará con la participación de diversos productores de la comarca, entre ellos Juanjo Aranburu, de la carnicería Ata, que ha participado en el proyecto 'Bertatik Bertara' desde el principio, así como de la nutricionista Amaia Aierbe, involucrada en 'Bertatik Bertara' confeccionando los menús de la Eskola Txikia de Ezkio con productos de aquí. A la tertulia le acompañará una degustación de pintxos de productos locales, junto a los que se repartirán tickets para varios sorteos. «Seguiremos un formato similar al del 'show cooking' que realizamos el año pasado en Ezkio, con el objetivo de enseñar las múltiples virtudes, posibilidades y recetas con las que sacar buen provecho a los productos locales», reseñan desde Gune, invitando a la ciudadanía a tomar parte en la actividad de hoy, de entrada gratuita.

Junto a ello, anuncian que, en esa misma dirección, próximamente darán comienzo a una bonita campaña de difusión de vídeos titulada 'Bertako Zaporeak' grabados en restaurantes de la zona. «Son pequeños cortos que unen a un productor local y a un restaurante en torno a una receta», avanzan.