Abierto el plazo para inscribirse en el nuevo curso de danza que impartirá Irrintzi

A. M. Zumarraga. Martes, 26 de agosto 2025, 20:17 Comenta Compartir

El grupo de danza Irrintzi ha abierto la inscripción para el curso 2025/26 y ha concretado los días y horas de ensayo. Los cursos están abiertos a niños y niñas mayores de 4 años.

De crearse el grupo, los niños de 4 años ensayarían en la casa de cultura Zelai Arizti, de 17.00 a 18.00 horas. y a partir de 5 años, en el gimnasio del Liceo, de 15.45 a 17.00 horas. Si no se formara un grupo de niños de 4 años o fuera pequeño, se ensayaría los sábados junto con todos los demás.