Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zumarraga

Abierto el plazo para inscribirse en el nuevo curso de danza que impartirá Irrintzi

A. M.

Zumarraga.

Martes, 26 de agosto 2025, 20:17

El grupo de danza Irrintzi ha abierto la inscripción para el curso 2025/26 y ha concretado los días y horas de ensayo. Los cursos están abiertos a niños y niñas mayores de 4 años.

De crearse el grupo, los niños de 4 años ensayarían en la casa de cultura Zelai Arizti, de 17.00 a 18.00 horas. y a partir de 5 años, en el gimnasio del Liceo, de 15.45 a 17.00 horas. Si no se formara un grupo de niños de 4 años o fuera pequeño, se ensayaría los sábados junto con todos los demás.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  3. 3

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  4. 4 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  5. 5 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  6. 6 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  7. 7

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  8. 8 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  9. 9 Los accesos al estadio de Anoeta, barra libre para los aficionados a la Real Sociedad: «No todo vale en el fútbol»
  10. 10 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abierto el plazo para inscribirse en el nuevo curso de danza que impartirá Irrintzi