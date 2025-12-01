Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El enólogo Manuel Ruiz lleva décadas sentando cátedra en torno al vino en el Portalón. Limia
Urretxu

Otra víspera de Santa Lucía protagonizada por el vino con el enólogo Manuel Ruiz en el Portalón

Los tickets para la cata comentada estarán a la venta los días 5, 9 y 10 de diciembre, en la casa de cultura Aizpurunea

Cristina Limia

Cristina Limia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:29

Comenta

La víspera de Santa Lucía volverá a tener el inconfundible sabor y aroma a vino de Rioja Alavesa con la cata comentada que cada año se celebra en el Portalón del Ayuntamiento de Urretxu.

Los tikects para acudir a la misma estarán disponibles en la casa de cultura Aizpurunea al precio de 5 euros los días 5, 9 y 10 de diciembre, en el horario de 9.00 a 13.00 y de 16.30 a 19.30, hasta agotar existencias.

La cata será el día 12, a las 19.00 horas, y volverá a estar conducida por el enólogo Manuel Ruiz, al que acompañará otro experto en la materia como Mikel Garaizabal. El ticket incluye la cata de vinos de diez bodegas y dos pintxos.

