Otra víspera de Santa Lucía protagonizada por el vino

UrretxuOtra víspera de Santa Lucía protagonizada por el vino
Los tickets para la cata comentada estarán a la venta los días 5, 9 y 10 de diciembre, en la casa de cultura Aizpurunea
Urretxu
Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21
La víspera de Santa Lucía volverá a tener el inconfundible sabor y aroma a vino de Rioja Alavesa con la cata comentada que cada ... año se celebra en el Portalón del Ayuntamiento de Urretxu.
Los tikects para acudir a la misma estarán disponibles en la casa de cultura Aizpurunea al precio de 5 euros los días 5, 9 y 10 de diciembre, en el horario de 9.00 a 13.00 y de 16.30 a 19.30, hasta agotar existencias.
La cata será el día 12, a las 19.00 horas, y volverá a estar conducida por el enólogo Manuel Ruiz, al que acompañará otro experto en la materia como Mikel Garaizabal.
El ticket incluye la cata de vinos procedentes de diez bodegas y dos pintxos
