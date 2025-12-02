Otra víspera de Santa Lucía protagonizada por el vino

La víspera de Santa Lucía volverá a tener el inconfundible sabor y aroma a vino de Rioja Alavesa con la cata comentada que cada ... año se celebra en el Portalón del Ayuntamiento de Urretxu.

Los tikects para acudir a la misma estarán disponibles en la casa de cultura Aizpurunea al precio de 5 euros los días 5, 9 y 10 de diciembre, en el horario de 9.00 a 13.00 y de 16.30 a 19.30, hasta agotar existencias.

La cata será el día 12, a las 19.00 horas, y volverá a estar conducida por el enólogo Manuel Ruiz, al que acompañará otro experto en la materia como Mikel Garaizabal.

El ticket incluye la cata de vinos procedentes de diez bodegas y dos pintxos