La 37ª Semana de Mineralogía y Paleontología de Urrelur avanza a toda vela en Urretxu y, junto a la exposición abierta durante estos días en el Portalón bajo el título 'Dinosaurios, un viaje en el tiempo' y las visitas y talleres que se desarrollan con los escolares en el museo, este miércoles se espera la visita de un gran científico, Eudald Carbonell, que a las 20.00 horas participará en el cinefórum 'Des-extinción' en Labeaga Aretoa junto al director de cinta a emitir, Alfonso Par. La entrada será gratuita.

Esta actividad nace de la colaboración de Butak21 con la Semana de Mineralogía y Paleontología. «Estamos seguros de que aprenderemos mucho junto a los invitados de hoy, en unos tiempos en los que se da crédito a cualquier información poco fundada, nosotros proponemos una función de alto nivel científico. Javier Aguado presentará al prestigioso científico Eudald Carbonell y a Alfonso Par, un director premiado en todo el mundo por sus películas de investigación, autor del film que veremos», reseñan desde Butak21. «En 1993 'Jurassic Park' dejó boquiabierto a medio mundo, la desextinción entraba en nuestras vidas de la mano del cine. Hoy, en pleno siglo XXI, los avances confirman que es posible y se ha empezado a trabajar para llevarla a cabo. En la película acompañaremos a Eudald Carbonell en un viaje que nos llevará a conocer los orígenes de nuestro mundo, a caminar entre dinosaurios, a explorar los confines helados de la tierra en busca de mamuts para descubrir cómo se devolvió a la vida una especie extinta, a animales resucitados de la prehistoria, a conocer cara a cara a un neandertal para saber cuánto de él tenemos. Recorreremos los principales escenarios donde tiene lugar este reto científico conociendo diferentes procesos de des-extinción que la ciencia nos ofrece a día de hoy», avanzan. «A un viaje así es difícil negarse, pero además, Eudald Carbonell estará entre nosotros para hablar de éste otros muchos temas. Prehistoriador, antropólogo, geólogo y paleontólogo, desde 1991 hasta su jubilación en 2024 fue codirector del Sitio Arqueológico de Atapuerca. Entre sus contribuciones científicas destacan el desarrollo una metodología para el estudio de la tecnología prehistórica, y sus investigaciones sobre el poblamiento antiguo de la Penísula Ibérica. Otro de sus ejes de investigación ha sido comprender la razón de las migraciones humanas y explicarla en términos de comportamiento tecnológico en vez de climático o biológico. Es de destacar también su gran calidad como divulgador científico», destacan del invitado de hoy.