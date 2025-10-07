Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Urretxu

Vacunación contra la gripe y el Covid en el hogar del jubilado Aterpe

C.L.

urretxu.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:34

Comenta

Sanitarios de Osakidetza procederán a vacunar contra la gripe y el Covid a los socios y socias de Aterpe que así lo soliciten en las instalaciones del propio hogar del jubilado el 14 de octubre, de 17.30 a 20.00. Quienes lo deseen deben dar el nombre en la oficina del Aterpe de 11.00 a 12.30. Por otro lado, Aterpe ultima los preparativos de su popular comida de octogenarios para el 12 de octubre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vacunación contra la gripe y el Covid en el hogar del jubilado Aterpe