Vacunación contra la gripe y el Covid en el hogar del jubilado Aterpe

C.L. urretxu. Martes, 7 de octubre 2025, 20:34

Sanitarios de Osakidetza procederán a vacunar contra la gripe y el Covid a los socios y socias de Aterpe que así lo soliciten en las instalaciones del propio hogar del jubilado el 14 de octubre, de 17.30 a 20.00. Quienes lo deseen deben dar el nombre en la oficina del Aterpe de 11.00 a 12.30. Por otro lado, Aterpe ultima los preparativos de su popular comida de octogenarios para el 12 de octubre.