Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los ediles Álex González y Josu Idigoras junto a Idoia Ormazabal de Bi-Tartean, en la presentación. LIMIA

Urretxu

Urretxu y Zumarraga acogerán un gran 'Street Scape' en el Día del Euskera

Diez comerciantes serán los aliados de los escolares para superar las pruebas y entrar en el sorteo de seis bonos de Bi-Tartean

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Los departamentos de Euskera de los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga y Bi-Tartean realizaron este miércoles una rueda de prensa conjunta para dar ... a conocer el gran 'Street Scape' que realizarán el 3 de diciembre, Día del Euskera, en calles y establecimientos de ambas localidades y visibilizar, a su vez, el trabajo de colaboración que vienen llevando a cabo desde hace décadas en el comercio local para fomentar el euskera. Lo hicieron en la oficina MerkaSaretza de Urola Garaia, nuevo nombre de la hasta ahora denominada oficina técnica de comercio situada en el número 56 de la calle Labeaga de Urretxu. Los concejales de Euskera de Urretxu y Zumarraga, Álex González y Josu Idigoras, y la componente de Bi-Tartean, Idoia Ormazabal, recordaron como, ya en el año 2006, se puso en marcha el programa 'Merkataritzan euskaraz' a nivel de Urola Garaia. A ello se han ido uniendo durante este tiempo cursos, concursos, campañas... y las subvenciones para la realización de rótulos, imágenes corporativas y páginas web en euskera en los establecimientos. A día de hoy, continúan concediéndose estas subvenciones y se estima que en los últimos 20 años se han destinado 55.000 euros a dotar de estos recursos a los comercios de Urretxu y Zumarraga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Urretxu y Zumarraga acogerán un gran 'Street Scape' en el Día del Euskera

Urretxu y Zumarraga acogerán un gran &#039;Street Scape&#039; en el Día del Euskera