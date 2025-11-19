Urretxu y Zumarraga acogerán un gran 'Street Scape' en el Día del Euskera

Los departamentos de Euskera de los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga y Bi-Tartean realizaron este miércoles una rueda de prensa conjunta para dar ... a conocer el gran 'Street Scape' que realizarán el 3 de diciembre, Día del Euskera, en calles y establecimientos de ambas localidades y visibilizar, a su vez, el trabajo de colaboración que vienen llevando a cabo desde hace décadas en el comercio local para fomentar el euskera. Lo hicieron en la oficina MerkaSaretza de Urola Garaia, nuevo nombre de la hasta ahora denominada oficina técnica de comercio situada en el número 56 de la calle Labeaga de Urretxu. Los concejales de Euskera de Urretxu y Zumarraga, Álex González y Josu Idigoras, y la componente de Bi-Tartean, Idoia Ormazabal, recordaron como, ya en el año 2006, se puso en marcha el programa 'Merkataritzan euskaraz' a nivel de Urola Garaia. A ello se han ido uniendo durante este tiempo cursos, concursos, campañas... y las subvenciones para la realización de rótulos, imágenes corporativas y páginas web en euskera en los establecimientos. A día de hoy, continúan concediéndose estas subvenciones y se estima que en los últimos 20 años se han destinado 55.000 euros a dotar de estos recursos a los comercios de Urretxu y Zumarraga.

Los concejales de Euskera aprovecharon para dar las gracias a los establecimientos de ambos municipios por el compromiso que muestran hacia el euskera.

'Street Scape' con diez tiendas

El próximo 3 de diciembre, 'Día del euskera', quieren llenar las calles y también los comercios de Urretxu y Zumarraga de euskera. Bajo ese objetivo, reunirán a los alumnos y alumnas desde quinto de Educación Primaria hasta segundo de la ESO y a los comerciantes en un 'Street Scape'. De 17.00 a 18.00 horas, los escolares deberán superar diferentes pruebas. Encontrarán las piezas que les llevarán a la respuesta final en diez tiendas de los dos municipios. Entre quienes completen este 'Street Scape' se realizará un sorteo de seis bonos de 50 euros de Bi-Tartean, a las 18.05 horas, en la plaza de Zumarraga. La inscripción a esta actividad se abrirá el viernes y podrá realizarse en las páginas web y redes sociales de los ayuntamientos hasta el 1 de diciembre.

También el 3 de diciembre, tendrá lugar otra bonita actividad en torno al euskera, el evento final de la iniciativa 'Euskararen kriseilua'. Será a las 18.00 horas, en Labeaga Aretoa. Alumnos de primero de Educación Primaria han tenido en sus casas este simbólico candil para fortalecer el uso del euskera entre las familias durante las últimas semanas. Todos ellos recibirán un diploma en Labeaga, donde también habrá cuenta cuentos y alguna que otra sorpresa.

Junto a ello, informaron de otro acto especial para el Día del Euskera, en este caso, organizado por Zintzo Mintzo con la colaboración de los ayuntamientos. La plaza de Zumarraga acogerá, las 18.00 horas, la fiesta final de la campaña que Zintzo Mintzo viene desarrollando estas semanas atrás a través de las redes sociales, con música, un monólogo y un pequeño lunch.

Citaron también, otra de las grandes actividades organizadas con motivo del 3 de diciembre en Urretxu y Zumarraga, el Mintzodromo, que se desarrollará el 29 de noviembre, este año en la casa de cultura Zelai Arizti, a las 11.00 horas, con nuevas dinámicas y contenidos: se repartirán los premios del concurso 'Argazki-Hizkiak', Antxiñe Mendizabal leerá un pasaje de su nueva novela 'Katona' y habrá oportunidad de disfrutar de la actuación musical de Olaia y Amaiur.