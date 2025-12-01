Urretxu transformará una nave industrial de Mugitegi en un equipamiento municipal de escalada La infraestructura, cuyo proyecto se ha desarrollado en colaboración con escaladores locales, estará lista para después de verano

El Ayuntamiento de Urretxu transformará una nave industrial de 300 metros cuadrados de Mugitegi en un nuevo equipamiento municipal de escalada. «Desarrollado en colaboración con escaladores locales, reforzará la oferta deportiva del municipio. Tenemos el proyecto y el presupuesto, y en breve, estarán listos los pliegos, por lo que prevemos que la infraestructura esté terminada para después del verano, ofreciendo un nuevo espacio moderno y versátil, que entrañará el paso previo al inicio de las obras del polideportivo Aldiri2 junto a las piscinas municipales de Urretxu», ha enunciado el alcalde, Jon Luqui, en la presentación de la nueva instalación, realizada este lunes por la tarde junto al arquitecto municipal Iñaki Mendizabal, los concejales Igor Zubillaga y Alex González y escaladores de la localidad, en una de las salas del consistorio.

Esta actuación supone una reorganización completa del interior de la nave, situada en el vial D de Mugitegi, que fue adquirida por el Ayuntamiento en 2021, y la creación de diferentes zonas de práctica adaptadas a todos los niveles, desde la iniciación hasta la escalada técnica, junto a vestuarios, un almacén y una zona de descanso.

En cuanto a las áreas de actividad propiamente deportiva, se contemplan un 'Boulder' de iniciación, una zona de entrenamiento y calentamiento, un muro 'Moon' a 25 grados, un rocódromo de cuerda y una zona de 'Boulder' con diferentes niveles.

«Las instalaciones se modernizarán completamente en esta nueva vida de la nave de Mugitegi, dotándolas de abastecimiento de agua y agua caliente sanitaria, iluminación LED, ventilación y protección contra incendios para cumplir con la normativa, videovigilancia y control de accesos. El aforo será de 65 personas», ha señalado el arquitecto municipal.

El presupuesto total de esta actuación es de 316.385 euros (IVA incluido), de los cuales el 70% corresponde al equipamiento técnico específico. «La licitación de las obras es inminente», ha informado el alcalde.

Jon Luqui, ha resaltado que el proyecto nace del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y un grupo de escaladores y aficionadas y aficionados del pueblo, que han aportado su experiencia y su ilusión. «Queremos impulsar la escalada y ofrecer a nuestra ciudadanía instalaciones modernas, seguras y atractivas. Esta nueva infraestructura es un paso importante dentro del proceso de renovación deportiva, que culminará con el inicio de las obras del nuevo polideportivo Aldiri2 a mediados de 2026», ha reseñado.

«El nuevo equipamiento permitirá ampliar la oferta municipal para clubes, centros educativos y vecinos de todas las edades. Su puesta en marcha forma parte de la estrategia de modernización de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Urretxu», ha indicado.

Aunque la infraestructura sea municipal y de uso abierto, se contempla la creación de una asociación, con miras a agilizar las gestiones que puedan surgir en torno a ella.

