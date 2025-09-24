Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En estos meses se han realizado trabajos de asfaltado y se han renovado cunetas y badenes con el fin de mejorar el drenaje y la seguridad . UDALA

Urretxu

Urretxu invierte 200.000 euros en la mejora de la red viaria a lo largo de 2025

Tras una primera fase llevada a cabo en marzo, en verano se actuó en el tramo comprendido entre la calle Basagasti y el entorno de Etxaburu

A. Urbieta

Urretxu

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

El Ayuntamiento de Urretxu ha desarrollado durante este año 2025 diferentes trabajos de asfaltado en varias zonas del municipio, con una inversión global que ... asciende a 200.000 euros. El objetivo de estas actuaciones es garantizar una mayor seguridad vial, mejorar la comodidad de la circulación y prolongar la vida útil de las calles y espacios públicos.

