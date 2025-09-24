Urretxu invierte 200.000 euros en la mejora de la red viaria a lo largo de 2025

El Ayuntamiento de Urretxu ha desarrollado durante este año 2025 diferentes trabajos de asfaltado en varias zonas del municipio, con una inversión global que ... asciende a 200.000 euros. El objetivo de estas actuaciones es garantizar una mayor seguridad vial, mejorar la comodidad de la circulación y prolongar la vida útil de las calles y espacios públicos.

En una primera fase, llevada a cabo en marzo, se actuó en la calle Iparragirre –en el tramo comprendido entre el cruce de las calles Barrenkale, Matxinporta e Iparragirre hasta la parroquia de San Martín de Tours–, así como en el entorno del Probaleku y el aparcamiento junto al frontón Ederrena. Estas labores supusieron una inversión de 46.445,61 euros y permitieron renovar algunos de los puntos más deteriorados del viario urbano.

Posteriormente, entre la última quincena de julio y la primera de agosto, se completó una segunda fase en el tramo de la vía comprendido entre la calle Basagasti y el entorno de Etxaburu, con una inversión cercana a los 150.000 euros.

Además de las labores de asfaltado, se renovaron cunetas y badenes con el fin de mejorar el drenaje y la seguridad. Asimismo, en el parking situado en la subida a Santa Bárbara se habilitaron tres nuevas plazas de aparcamiento, fruto de la eliminación de un saliente de la acera que impedía aprovechar mejor el espacio disponible.

Desde el Consistorio se subraya que estas actuaciones forman parte de la planificación anual de mantenimiento urbano, y que la ejecución de la segunda de sus fases en los meses de verano se ha programado para reducir al mínimo las afecciones a la ciudadanía. De forma específica, se ha optado por este periodo estival para no interferir en el funcionamiento del Instituto Jose Mari Iparragirre, garantizando así el normal desarrollo de la actividad educativa cuando tanto el alumnado como el profesorado vuelvan de las vacaciones estivales.

El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de los vecinos y vecinas durante el desarrollo de estas obras, y reafirma su «compromiso de continuar mejorando los espacios públicos de Urretxu para que sean más seguros, accesibles y cómodos para toda la ciudadanía».