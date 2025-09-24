Urretxu invierte 200.000 euros en la mejora de la red viaria a lo largo de 2025

UrretxuUrretxu invierte 200.000 euros en la mejora de la red viaria a lo largo de 2025
Tras una primera fase llevada a cabo en marzo, en verano se actuó en el tramo comprendido entre la calle Basagasti y el entorno de Etxaburu
A. Urbieta
Urretxu
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53
El Ayuntamiento de Urretxu ha desarrollado durante este año 2025 diferentes trabajos de asfaltado en varias zonas del municipio, con una inversión global que ... asciende a 200.000 euros. El objetivo de estas actuaciones es garantizar una mayor seguridad vial, mejorar la comodidad de la circulación y prolongar la vida útil de las calles y espacios públicos.
En una primera fase, llevada a cabo en marzo, se actuó en la calle Iparragirre –en el tramo comprendido entre el cruce de las calles Barrenkale, Matxinporta e Iparragirre hasta la parroquia de San Martín de Tours–, así como en el entorno del Probaleku y el aparcamiento junto al frontón Ederrena. Estas labores supusieron una inversión de 46.445,61 euros y permitieron renovar algunos de los puntos más deteriorados del viario urbano.
Posteriormente, entre la última quincena de julio y la primera de agosto, se completó una segunda fase en el tramo de la vía comprendido entre la calle Basagasti y el entorno de Etxaburu, con una inversión cercana a los 150.000 euros.
Además de las labores de asfaltado, se renovaron cunetas y badenes con el fin de mejorar el drenaje y la seguridad. Asimismo, en el parking situado en la subida a Santa Bárbara se habilitaron tres nuevas plazas de aparcamiento, fruto de la eliminación de un saliente de la acera que impedía aprovechar mejor el espacio disponible.
Desde el Consistorio se subraya que estas actuaciones forman parte de la planificación anual de mantenimiento urbano, y que la ejecución de la segunda de sus fases en los meses de verano se ha programado para reducir al mínimo las afecciones a la ciudadanía. De forma específica, se ha optado por este periodo estival para no interferir en el funcionamiento del Instituto Jose Mari Iparragirre, garantizando así el normal desarrollo de la actividad educativa cuando tanto el alumnado como el profesorado vuelvan de las vacaciones estivales.
El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de los vecinos y vecinas durante el desarrollo de estas obras, y reafirma su «compromiso de continuar mejorando los espacios públicos de Urretxu para que sean más seguros, accesibles y cómodos para toda la ciudadanía».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.