Urretxu hablará de diversidad funcional con cine, baile y una biblioteca humana

Cristina Limia URRETXU. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40 Comenta Compartir

La emisión del documental 'Isiltasunetik Mundura', la sesión 'Bailando con la asociación de tiempo libre Bakuntza' y una biblioteca humana son las tres actividades organizadas por la Mesa de Diversidad y Convivencia de Urretxu para 'hablar' mediante distintas formas de expresión sobre la diversidad funcional durante el mes de noviembre en la localidad. «A través de estas actividades, enmarcadas en el II. Plan de Diversidad y Convivencia, queremos poner la diversidad funcional sobre la mesa, fomentar la reflexión y el acercamiento a la realidad, derechos, capacidades, necesidades y la discriminación que padecen las personas con diversidad funcional en la comunidad», señalan desde el Ayuntamiento.

Las actividades se desarrollarán los jueves. La primera de ellas será la proyección del documental 'Isiltasunetik Mundura' (del silencio al mundo) con posterior coloquio con las personas protagonistas del mismo. Será el 6 de noviembre. Por la mañana, se realizará en Labeaga Aretoa con alumnado de 3º de la ESO y a las 18.00, se llevará a cabo para todo el público en general en Zelai Arizti Aretoa de Zumarraga en colaboración con Butak21.

«Desde el silencio... ¿qué se escucha?, ¿es elegido u obligado?, ¿qué querría oír quien no lo puede hacer? y ¿qué no querría oír quién sí puede hacerlo? El documental cuenta el viaje en furgoneta a Marruecos de dos personas que son sordas de nacimiento, una aventura que llevan a cabo con la ayuda de guías e intérpretes. En un país lleno de colores, olores, sabores y sobre todo, sonidos, ¿cómo sentirán la viveza de la plaza Jemaa el-Fna o el silencio del desierto?, ¿cómo se comunica la persona que no puede escuchar? y ¿cómo se comunica en un territorio extranjero quien no oye? Queremos abrir una ventana a un mundo que tenemos tan cerca y que, a la vez, nos resulta tan desconocido, contando el viaje de estas dos personas que se enfrentan a una lucha constante en su día a día», enuncia la sinopsis del documental.

La segunda actividad será la sesión 'Bailando con la asociación de tiempo Libre Bakuntza' y tendrá lugar el 13 de noviembre, a las 17.00 horas, en la plaza Gernikako Arbola, dirigida a familias. «Tal y como explica Bakuntza, forma parte de sus actividades físicas e integradoras, que buscan propiciar un tiempo libre adaptado, saludable y educativo. Niñas, niños, adolescentes y personas adultas con diversidad funcional participan en estas sesiones de baile y ahora invitan a toda persona que lo desee a compartir la experiencia, creando un encuentro inclusivo entre quienes tienen diversidad funcional y quienes no», reseñan.

'Personas-libro'

La tercera actividad será una biblioteca humana, la tercera que se organiza en Urretxu. Se realizará el 20 de noviembre, a las 17.00 horas, como en ediciones anteriores, en las instalaciones de la biblioteca. «Este año se centrará en la diversidad funcional, quienes asistan podrán charlar durante 15 minutos con las 'personas-libro' invitadas, serán personas con diversidad funcional que viven en el territorio, sus familias y sus educadores y educadoras. A través de sus historias y vivencias personales romperán con los prejuicios y darán a conocer otras realidades», señalan.

El acceso a todas las actividades será gratuito y libre. Aquellos que deseen más información pueden llamar al 693 900 568 o escribir a aniztasuna@urretxu.eus.