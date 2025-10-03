Urretxu firma el convenio para la apertura del nuevo Centro Integral de Aspace Gipuzkoa

El Ayuntamiento de Urretxu ha procedido esta semana a la firma del convenio de cesión del edificio de Pasionistas a Aspace Gipuzkoa para la ... inminente apertura del nuevo Centro Integral para personas con parálisis cerebral y alteraciones afines, que albergará un Centro de Día, un servicio de viviendas con apoyos y pisos para personas mayores. Tras la rúbrica del acuerdo, su puesta en marcha está prevista para el próximo mes de octubre.

Tras la firma, el alcalde, Jon Luqui, y la presidenta de Aspace Gipuzkoa, Rosa Iglesias, pudieron comprobar de primera mano el avanzado estado de las obras, que se encuentran ya en su fase final. «El edificio, anteriormente propiedad de los Padres Pasionistas y actualmente municipal, será el emplazamiento definitivo de un proyecto que comenzó a gestarse en 2018, cuando el Ayuntamiento de Urretxu, la Diputación Foral de Gipuzkoa y Aspace Gipuzkoa firmaron un protocolo de actuación para la creación de un centro integral destinado a personas con parálisis cerebral y alteraciones afines», rememoran desde el consistorio.

Recuerdan que, en virtud de dicho protocolo, el Ayuntamiento se comprometió a ceder gratuitamente el derecho de uso sobre parte de la edificación a Aspace Gipuzkoa. Por su parte, la Diputación asumió la financiación de la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y el equipamiento. La inversión total ha rondado los 4 millones de euros, de los cuales 3,25 millones proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Next Generation.

«Moderno y adaptado»

La nueva infraestructura cuenta con una superficie acondicionada cercana a los 2.000 metros cuadrados, distribuidos en cinco plantas, que permitirán ofrecer servicios modernos, accesibles y adaptados a las necesidades de las personas con parálisis cerebral y alteraciones afines, así como pisos destinados a personas mayores, reforzando así la atención personalizada, la convivencia intergeneracional y la inclusión social en el territorio.

Desde Aspace Gipuzkoa mostraron su satisfacción por la inminente apertura del centro, agradeciendo tanto al Ayuntamiento como a la Diputación el compromiso mantenido a lo largo de estos años para hacer realidad un proyecto largamente esperado por usuarios y familias.