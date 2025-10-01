Urretxu busca personal para su gran 'Semana de Mineralogía y Paleontología'

UrretxuUrretxu busca personal para su gran 'Semana de Mineralogía y Paleontología'
Urretxu
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58
El Ayuntamiento se dispone a contratar a nueve personas para la 'Semana de Mineralogía y Paleontología' que se desarrollará del 27 de octubre al ... 2 de noviembre en la localidad. Los puestos son los siguientes: un conserje para el museo de minerales, un conserje para la exposición que se situará en el Portalón del Ayuntamiento, otro conserje para la feria del frontón Ederrena y seis monitores para el parque infantil.
El plazo de inscripción a esta convocatoria permanece abierto hasta el 15 de octubre en el consistorio, donde los interesados podrán hallar más información.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.