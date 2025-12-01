Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
'El inconveniente', con Carlos Areces, Kiti Mánver y Juana Acosta.

Urretxu

Urretxu busca involucrar y empoderar a la ciudadanía ante la soledad no deseada

El Ayuntamiento anima a participar en una charla y una proyección orientadas a abordar este reto social de forma colaborativa

Cristina Limia

URRETXU.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33

El Ayuntamiento de Urretxu pone en marcha dos iniciativas pioneras en el municipio para involucrar y empoderar a la ciudadanía en la detección y prevención de la soledad no deseada, un fenómeno que afecta especialmente a personas mayores, pero también a jóvenes, familias y colectivos vulnerables. Lo hace en el marco del proyecto 'Urretxun Zaintzen' y en colaboración con la entidad Arreta Asistencial S. L, adoptando dos fórmulas para abordar este reto social de una forma colaborativa.

La primera de ellas será la charla 'La soledad y el sentido de la vida compartida' que tendrá lugar el 11 de diciembre, a las 18.00 horas, en la casa de cultura Aizpuruenea. La segunda será la proyección de la película 'El Inconveniente', que abordará el tema en tono de comedia el 16 de diciembre, a las 18.00 , en Labeaga Aretoa. Ambas actividades serán desarrolladas de la mano la profesional Olaia Arana, trabajadora social y miembro del Comité de Bioética de Gipuzkoa.

Desde el Ayuntamiento invitan a participar en ellas a todas las personas interesadas en conocer herramientas, señales de alerta y formas de colaborar con los servicios municipales para fortalecer la red comunitaria. «Se trata de generar un tejido de personas y entidades empoderadas con una mirada comprometida de ámbito social», enuncian.

Ambas actividades se enmarcan en 'Zaintza Herrilab, liderada por la Diputación junto a la Fundación Adinberri, para impulsar el desarrollo de ecosistemas locales de cuidados destinados a mejorar la atención y el cuidado de las personas mayores en situación de fragilidad y dependencia que residen en su domicilio.

