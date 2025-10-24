Urretxu aprueba un presupuesto de 17,5 millones para 2026, el mayor de su historia

El Pleno de la Corporación Municipal de este mes de octubre aprobó dos de las grandes herramientas económicas anuales para el funcionamiento del Ayuntamiento ... y sus servicios como son, el presupuesto y las tasas e impuestos para 2026. Ambos salieron adelante con los votos a favor de EAJ-PNV y PSE-EE y en contra de EH Bildu.

El presupuesto municipal asciende a 17,5 millones de euros. «Dentro del mismo continuamos profundizando en las bases establecidas hasta ahora: el fortalecimiento de los servicios sociales y la sostenibilidad, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y la mejora de las infraestructuras locales, trabajando en proyectos y servicios estratégicos que incidan en el día a día de la ciudadanía», señala el alcalde, Jon Luqui.

En el plano urbanístico, el concejal Igor Zubillaga cita, entre los proyectos más relevantes, el nuevo polideportivo Aldiribi, con una partida de 5 millones en el presupuesto. «En 2026 darán comienzo las obras de este nuevo polideportivo, de 2 años de duración y cuyo coste total superará los 7 millones de euros», enuncia. En cuanto al centro socio cultural de Pagoeta, se dotan 50.000 euros para el mismo en 2026. «Una vez finalizadas las obras de adecuación del espacio a la normativa de incendios, la renovación del aire y la accesibilidad con la instalación de un ascensor, esta partida tiene como destino mejorar las instalaciones desde el punto de vista de la luz, el sonido...», enumera.

También informa de la reforma de Santa Barbara Aterpetxea con una partida de 150.000 euros. «A partir de octubre de 2026, se renovará el bar y se ampliará la zona de comedor, adecuando las instalaciones a la demanda actual y las características del entorno», detalla. Otra de las obras previstas en el presupuesto es la mejora del aislamiento de la casa de cultura, con una partida 36.000 euros para continuar con la sustitución de las ventanas.

«A lo largo de 2026 seguiremos colaborando estrechamente con agentes públicos y privados que, si bien no tendrán incidencia en el apartado de gastos del presupuesto, sí que se puede observar su importancia en el apartado de ingresos. Se trata de las 200 nuevas viviendas que se edificarán en la zona de Gainzabal, Labeaga, Ipeñarrieta... la puesta en marcha de la cooperativa energética Urretxuko Ekiola S.Coop, inversiones importantes que están realizando seis empresas locales y Smartlog, que sigue avanzando en la construcción de su centro de innovación y talento,'Nest', cuyas obras finalizarán en el otoño de 2026», añade. «Igualmente, el departamento de Educación del Gobierno Vasco ya ha adjudicado la obra para cubrir la zona deportiva del colegio público Gainzuri con una estructura de 600 metros cuadrados. Esta obra, cuyo coste supera los 700.000 euros, se incluyó en el Plan de Infraestructuras Educativas 2019-2023 a petición del Ayuntamiento de Urretxu, y se espera que se ejecute de inmediato», reseña.

En cuanto a accesibilidad y tráfico, cita la conexión de la calle Lilibaso con las piscinas municipales con una partida de 200.000 euros. «Teniendo en consideración que las obras de urbanización y de las viviendas que se construirán en Gainzabal se iniciarán antes de fin de año, se destina esta cantidad para continuar con la calle a fin de dotar a los barrios altos de un nuevo acceso o salida desde el aparcamiento de las piscinas municipales», explica. También menciona el aparcamiento público que el Ayuntamiento construirá en Mundo Mejor con cerca de 30 plazas con una partida de 300.000 euros y 175.000 euros para obras de mejora en barrios, calles, aceras y caminos rurales.

Social, educación y euskera

«Las transformaciones de espacios públicos e infraestructuras no son simples obras, tienen como fin mejorar la vida de las personas, pero somos conscientes de que el pueblo no solo se mejora arreglando las aceras y construyendo edificios, también hay que incidir en ámbitos que no se ven. Por ello que seguimos siendo uno de los municipios de Gipuzkoa que más dinero invierte por persona en servicios sociales, 347,78 euros por habitante en 2026», señala Jon Luqui.

«Seguimos apostando por el 'Ecosistema Local de Cuidados' como proyecto estratégico y eje vertebrador de los servicios sociales de Urretxu», indica. «Junto a ello, el Ayuntamiento está llevando a cabo una mejora de las condiciones de las personas cuidadoras, tanto las que trabajan en el Centro de Día, dotando dicho servicio con un presupuesto de 1.250.000 euros al pasar de 36 a 45 plazas, como en el Servicio de Atención a Domicilio, con 90.000 euros», enumera.

El concejal Álex González, responsable de las áreas de Euskera y Educación, señala que se seguirán manteniendo y reforzando las mismas líneas de trabajo y ayudas y menciona tres partidas nuevas en este presupuesto con un valor total de 20.5000 euros dentro de sus áreas: 3.000 euros para la medición del uso del euskera en las calles del municipio, 7.500 euros para el nuevo plan estratégico de euskera de los ayuntamientos de Urretxu-Zumarraga 'Aroa' y 10.000 euros para el proyecto integral para trabajar la asertividad lingüística, la conciencia lingüística y los comportamientos lingüísticos ecológicos con el alumnado de Urretxu y Zumarraga que trabajará con los tres centros educativos de sendos municipios.

Los impuestos suben un 2,8%

En cuanto a las tasas e impuestos municipales de 2026, experimentarán una subida general del 2,8% vinculada al IPC, incluida la tasa de basura. Se mantienen congeladas algunas tarifas esenciales como la del agua y hay nuevas bonificaciones para familias monoparentales y monomarentales que equiparan su situación a la de las familias numerosas, de las que próximamente informarán con más detalle.