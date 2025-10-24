Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pleno de la Corporación Municipal de Urretxu en el que se aprobaron el presupuesto y las tasas e impuestos.

Urretxu

Urretxu aprueba un presupuesto de 17,5 millones para 2026, el mayor de su historia

Salió adelante con los votos a favor de PNV y PSE y en contra de EH Bildu en el último Pleno, en el que también se aprobaron las tasas e impuestos

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

Comenta

El Pleno de la Corporación Municipal de este mes de octubre aprobó dos de las grandes herramientas económicas anuales para el funcionamiento del Ayuntamiento ... y sus servicios como son, el presupuesto y las tasas e impuestos para 2026. Ambos salieron adelante con los votos a favor de EAJ-PNV y PSE-EE y en contra de EH Bildu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  5. 5 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  6. 6 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Urretxu aprueba un presupuesto de 17,5 millones para 2026, el mayor de su historia

Urretxu aprueba un presupuesto de 17,5 millones para 2026, el mayor de su historia